Les ports de Corse-du-Sud prêts à gérer le flux estival

Le top départ des vacances d'été a été donné vendredi 5 juillet, marquant ainsi le début de la saison estivale. Face à cela, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse du Sud (CCI) – qui regroupe les ports d'Ajaccio, de Porto-Vecchio, de Propriano et de Bonifacio – mise sur une saison « en légère hausse » par rapport à l'année 2023. « Les chiffres indiquent une bonne tendance », estime Jean-Yves Batesti, directeur des Concessions portuaires de Corse du Sud, alors que l'année 2023 avait enregistré une baisse de 4 % du trafic. Ainsi, comme chaque année et pour gérer au mieux l'arrivée des touristes venus du continent, d'Italie et de Sardaigne par voie maritime, la CCI tient « des réunions hebdomadaires pour prévoir les tendances ».



Afin de maintenir un trafic fluide malgré les centaines de milliers de vacanciers transitant par les différents ports du département, les effectifs se renforcent aux abords du pic saisonnier. « Nous faisons appel à des jeunes en contrat pour nous aider dans les ports », précise-t-il. Pour autant, devant les estimations dressées par les différents acteurs du trafic maritime, le nombre d'employés saisonniers ne devrait pas excéder celui de l'année précédente.





Car si la fréquentation devrait être à la hausse, cet été ne devrait pas être celui de tous les records. « En se basant sur les arrivées du mois d'avril et de mai, on ne note qu'une légère augmentation par rapport à 2023. » Sur la période, à Ajaccio, 15 000 passagers supplémentaires ont été décomptés cette année, soit une hausse de 4,6 %. « Les chiffres peuvent paraître impressionnants, mais quand on les rapporte au volume, ce n'est pas significatif. On peut estimer que c'est assez stable », analyse-t-il. Au mois de juin, le nombre de touristes a même légèrement baissé, puisque 207 184 personnes ont débarqué des quatre ports en 2024, contre 218 081 l'année précédente.