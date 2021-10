Les pompiers-montagnards de Corse-du-Sud au secours de la chèvre de Scandola

Les chèvres, surtout si elles sont sauvages, sont réputées être agiles et avoir le pied très sûr.

Il leur arrive pourtant de se retrouver bloquées sur des parois rocheuses dans ce secteur maritime très sauvage de Scandola dans le golfe de Porto. Ce site est classé d'intérêt mondial par l'UNESCO. Un site qui abrite aussi les célèbres balbuzards.

Sans intervention, elles sont condamnées à mourir de faim et de soif sur ces plateformes et même à se jeter dans le vide et se noyer. Il leur est impossible de remonter.





L'équipe Secours Montagne GMSP 2A , avec l'appui du parc naturel régional de Corse et ses moyens nautiques, s'est mobilisée il y a quelques jours pour porter secours à l'une de ses chèvres qui ne parvenait plus à remonter la paroi.

L'occasion pour nos sapeurs-pompiers d'un exercice très technique dans un relief complexe qu'ils ont parfaitement accompli.

Après avoir immobilisé l'animal ils l'ont descendu en rappel puis l'ont réintroduit dans son milieu moins accidenté.



Alors, elle est pas belle cette histoire ?