Les pompiers de l'Ile-Rousse dans leur nouvelle caserne

Les plus anciens se souviennent encore qu'en 1948 a été créé le corps communal des sapeurs-pompiers de l'Ile-Rousse et que quelques années plus tard il devenait centre d'incendie et de secours. Pour l'abriter, un bâtiment en forme de garage situé à côté de la mairie. C'était du temps ou il n'y avait que des pompiers volontaires mis en alerte par le klaxon deux-tons du chef de centre puis par la sirène (2 coups pour alerte incendie et 3 coups après 1978 pour secours à personnes).





Depuis, fort heureusement, avec le temps et la modernisation des moyens, les choses ont évolué

En 1990, cette ancienne caserne, était remplacée par une structure moderne, inaugurée en 1990, à proximité du collège « Pasquale Paoli » de l'Ile-Rousse par le député-maire Pierre Pasquini, en présence du colonel Battesti.

Mais là aussi, avec le temps, cette caserne est devenue obsolète.