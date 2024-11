Les pompiers de Luri se mobilisent pour le Téléthon

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 29 novembre avec une action éducative. Les écoliers des écoles primaires du Cap Corse seront invités à découvrir l’importance du Téléthon. Les pompiers interviendront pour sensibiliser les plus jeunes à travers des échanges et des ateliers pratiques.



Le samedi 30 novembre, place aux démonstrations en public dans deux communes du Cap. Une première démonstration, consacrée aux techniques de lutte contre les incendies, se tiendra à 10h à l’école primaire de Macinaggio. L’occasion pour les spectateurs de découvrir le travail technique et minutieux des soldats du feu, tout en savourant crêpes, boissons chaudes et gâteaux vendus sur place.



L’après-midi, à 14h, c’est sur la place de la mairie de Luri que les pompiers montreront leur savoir-faire en matière de secours routier, avec une mise en scène impressionnante. Là encore, le public pourra contribuer à la collecte de fonds tout en se réchauffant autour de vin chaud et de pâtisseries.



Un appel à la solidarité

L’intégralité des bénéfices récoltés lors de ces deux journées sera reversée à l’AFM-Téléthon, un acteur majeur dans la lutte contre les maladies génétiques rares. Les pompiers de Luri invitent chaleureusement les habitants du Cap Corse et au-delà à venir nombreux pour soutenir cette cause essentielle.