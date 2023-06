Les pompiers d'Aleria ont fêté les 20 ans de leur caserne

Pour la petite histoire, les locaux prirent place dans l’ancienne fromagerie Rocquefort, mis à disposition par la commune d’Aleria qui en avait fait l’acquisition.



Au cours de celle-ci, cinq sapeurs-pompiers du centre ont été honorés pour la valeur particulièrement méritante de leur engagement, par la remise de médailles d’honneur des mains des autorités présentes. Ont été ainsi récompensés : l’adjudant-chef Antoine Simoni qui recevait la médaille « Grand Or » pour ses 40 ans d’engagement exemplaire. Les sergents-chefs Pascal Paoli et Christophe Sabatier ainsi que le caporal-chef Roger Galindo, se voyaient distingués par l’attribution de l’échelon Argent pour 20 ans de services accomplis. Le sergent Dimitri Cheynet recevait pour sa part et avec le même mérite, la médaille d’honneur des 10 ans de service.



L’évènement fort émouvant, était coordonné par le Lieutenant-colonel Thierry Nutti, en charge des affaires institutionnelles et citoyennes au sein du SIS 2B. On remarquait la présence du colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, représentant Hyacinthe Vanni, Président du conseil d’administration du SIS 2B retenu par ses obligations, du commandant Auguste Griscelli, chef du groupement Sud, Yves Bossuyt sous-préfet de l'arrondissement de Corte, représentant le préfet de Haute-Corse ainsi que différents cadres du SIS 2B, les autorités communales et intercommunales du secteur d’intervention, ainsi que les anciens sapeurs-pompiers du centre de secours et d’autres casernes du département. La présence de jeunes-sapeurs-pompiers 1ère année de la section François-Marie-Ercole, donnait un éclat singulier à cet instant de ferveur et de partage.



La dynamique amicale des sapeurs-pompiers d’Aléria et son président Dimitri Cheynet, ont ensuite convié l’ensemble des participants à partager un repas dans une ambiance des plus conviviales qui s’est poursuivi par une soirée musicale et le tir d’un magnifique feu d’artifice final.

CNI adresse ses sincères compliments aux cinq soldats du feu honorés en y associant leurs familles.