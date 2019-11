Les plagistes de Calvi s'exprimeront à l'issue de la réunion avec le préfet le 13 novembre

A 14h30, comme prévu, les plagistes de Calvi, accompagnés pour certains membres de leurs familles, se sont rendus à la réunion programmée à l'Hôtel de Ville de Calvi en présence de Ange Santini, maire de Calvi et ses adjoints Jean-Louis Delpoux et Didier Bicchieray, du sous-préfet de Calvi, Florent Farge, du directeur adjoint, délégué à la Mer et au Littoral Philippe Livet, un représentant de la Collectivité de Corse et responsables des chemins de fer de la Corse.

Cette réunion avait pour but de chasser les inquiétudes des plagistes de Calvi, qui rappelons le, ont commencé à démolir leurs établissements comme ils s'y sont engagés lors de la signature d'un protocole d'accord mais aussi à leur apporter des réponses claires à leurs interrogations.





Cette réunion qui s'est déroulée hors présence de la presse a duré plus de deux heures.

Les plagistes ont soulevé de nombreux points depuis l'origine et ont semble t-il obtenu une grande majorité de réponses à leurs questions.

Clairement, au vu de l'ambiance à la sortie de cette réunion, les plagistes avaient l'air d'être en grande partie satisfaits.

Une réunion que l'on pourrait qualifier d'avancée positive.

Toutefois, unanimes, les plagistes n'ont pas souhaité s'exprimer sur le contenu de cette réunion.





A ce jour, les plagistes comptent beaucoup sur la réunion avec le préfet de Haute-Corse François Ravier, programmée le 13 novembre prochain, pour obtenir les réponses manquantes à leurs interrogations.

Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci qu'ils s'exprimeront.