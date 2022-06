Les offres d'emploi : à Ajaccio et Bastia la société Ciabrini recrute

Offre d'emplois chauffeur poids lourd avec permis super lourd et permis poids lourd.

Chauffeur engin, pelle, bulldozer.

Expérience dans le poids lourd.

Salaire entre 1700€ et 2500€ en fonction des compétences.

Heures supplémentaires payées en plus.

Bastia et Ajaccio.

06 25 54 01 36

10 offres d'emplois.

