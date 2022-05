Les œuvres de Cyril Maccioni proposées par "Art et Jet" aux propriétaires de jets privés

Recherche permanente de la perfection, des couleurs, du message, toujours le même à faire passer : Maccioni, devenu sculpteur après avoir été designer, évolue toujours dans le même registre. Faire beau certes mais aussi interpeller l'acheteur, celui qui obtiendra l'œuvre unique sur laquelle il aura travaillé plusieurs heures.

L'homme qui vit de son art aime aussi à s'investir pour les autres.

Il vient de le faire pour Inseme à Murtoli ou bien encore pour l'association Vigilans du CHS de Sevrey en Saône et Loire.



A Murtoli, où une de ses sculptures était vendue aux enchères, la soirée à laquelle il participé a rapporté plus de 70 000 € à Inseme, l'association chère à Laetitia Cucchi qui soutient les personnes qui vivent en Corse et qui sont dans l'obligation de se rendre sur le continent pour raison médicale.



A Sevrey, Cyril Maccioni a fait don des droits de 4 de ses œuvres colorées, reproduites sur une carte postale destinée aux personnes confrontées au douloureux problème du suicide.





Encore un aspect attachant de la personnalité de cet homme viscéralement attaché à sa terre et à ses valeurs et qui n'a de cesse de porter le message de la nécessité qu'il y a à protéger les animaux et notre environnement, un souci, louable, concentré dans une de ses dernières œuvres : Duality.

Une sculpture douce au toucher mais à l'intérieur de laquelle un ours polaire à du mal à se maintenir sur sa banquise tourmentée…