Les marins CGT de La Méridionale et de Corsica Linea arrêtent la grève

C.-V. M le Vendredi 31 Janvier 2020 à 22:51

Après le STC et la CFTC de La Méridionale, qui exigeaient le respect des accords passés entre La Méridionale et la Corsica pour la future délégation de service public entre la Corse et le continent, ce sont les marins CGT de La Méridionale et de Corsica Linea qui, selon La Provence, ont décidé d'arrêter la grève après que le Gouvernement se soit engagé à leur octroyer un régime de retraite reconnaissant la pénibilité de leur métier. Une information confirmée par Corsica Linea qui souligne que " le mouvement de grève contre la réforme des retraites touchant à sa fin, nos traversées vont retrouver peu à peu , un rythme normal. " Des modifications sont toute fois encore à prévoir jusqu'au 5 février. Le détail ci-dessous.



MODIFICATION TRAVERSÉES DU 01/02/2020

1/ AU DÉPART DE LA CORSE

La traversée AJACCIO – MARSEILLE, navire MONTE D’ORO est maintenue La traversée AJACCIO – MARSEILLE, navire MONTE D’ORO est maintenue La traversée ILE-ROUSSE – MARSEILLE, navire DANIELLE CASANOVA est annulée.

Les passagers sont ainsi reclassés sur la traversée suivante :

BASTIA – MARSEILLE, navire PASCAL PAOLI, départ le 01/02/2020 à 22h00 pour une arrivée prévue le 02/02/2020 à 08h30.

Heure de présentation 20h00.

La traversée BASTIA – MARSEILLE, navire PASCAL PAOLI est retardée :

Départ le 01/02/2020 à 22h00 pour une arrivée prévue le 02/02/2020 à 08h30.Heure de présentation 20h00.

Une traversée supplémentaire est disponible :

Traversée BASTIA – MARSEILLE, navire PAGLIA ORGA, départ le 01/02/2020 à 10h00 pour une arrivée prévue à 22h00.



2/ AU DÉPART DE MARSEILLE

La traversée MARSEILLE – AJACCIO, navire VIZZAVONA est maintenue

La traversée MARSEILLE – BASTIA, navire PAGLIA ORBA initialement prévue le 01/02/2020 est retardée :

Départ le 02/02/2020 à 00h00 pour une arrivée prévue le 02/02/2020 à 12h00.

Heure de présentation : le 01/01/2020 à 21h00.

Une traversée supplémentaire est disponible : Traversée MARSEILLE – BASTIA, navire PASCAL PAOLI, départ le 01/02/2020 à 09h30 pour une arrivée prévue à 20h00.



MODIFICATION TRAVERSÉES DU 02/02/2020 :

1 /AU DÉPART DE LA CORSE

Toutes les traversées initialement prévues sont maintenues

2/ AU DÉPART DE MARSEILLE

Toutes les traversées initialement prévues sont maintenues



MODIFICATION TRAVERSÉES DU 03/02/2020 :

1 /AU DÉPART DE LA CORSE

Toutes les traversées initialement prévues sont maintenues

2/ AU DÉPART DE MARSEILLE

La traversée MARSEILLE – ILE ROUSSE, navire DANIELLE CASANOVA initialement prévue le 03/02/2020 est annulée.

Les passagers sont reclassés sur la traversée suivante :

MARSEILLE – BASTIA, navire PAGLIA ORBA, départ le 03/02/2020 à 19h00 pour une arrivée prévue le 04/02/2020 à 06h45.

Heure de présentation 17h00.



MODIFICATION TRAVERSÉES DU 04/02/2020 :

1 /AU DÉPART DE LA CORSE

La traversée ILE-ROUSSE – MARSEILLE, navire DANIELLE CASANOVA initialement prévue le 04/02/2020 est annulée.

Les passagers sont reclassés sur la traversée suivante :

BASTIA – MARSEILLE, navire PAGLIA ORBA, départ le 04/02/2020 à 18h30 pour une arrivée prévue le 05/02/2020 à 06h45.

Heure de présentation : 16h30.

2/ AU DÉPART DE MARSEILLE

Toutes les traversées initialement prévues sont maintenues

Une traversée supplémentaire est disponible : Traversée MARSEILLE – ILE-ROUSSE, navire DANIELLE CASANOVA, départ le 04/02/2020 à 20h00 pour une arrivée prévue le 05/02/2020 à 07h30.



MODIFICATION TRAVERSÉES DU 05/02/2020 :

1 /AU DÉPART DE LA CORSE

Une traversée supplémentaire est disponible :

Traversée ILE-ROUSSE - MARSEILLE, navire DANIELLE CASANOVA, départ le 05/02/2020 à 19h00 pour une arrivée prévue le 06/02/2020 à 07h30.



LIGNES D'ALGÉRIE :

MODIFICATION TRAVERSÉES DU 02/02/2020 :

AU DÉPART DE MARSEILLE

La traversée MARSEILLE – ALGER, navire MEDITERRANEE est annulée.

Les passagers sont ainsi reclassés sur la traversée suivante :

MARSEILLE – ALGER, navire DANIELLE CASANOVA, départ le 02/02/2020 à 10h30 pour une arrivée prévue le 03/02/2020 à 10h000. Heure de présentation 07h30.



MODIFICATION TRAVERSÉES DU 03/02/2020 :

AU DÉPART D’ALGER

La traversée ALGER – MARSEILLE, navire MEDITERRANNEE est annulée.

Les passagers sont ainsi reclassés sur la traversée suivante :

ALGER – MARSEILLE, navire DANIELLE CASANOVA, départ le 03/02/2020 à 11h00 pour une arrivée prévue le 04/02/2020 à 14h00. Heure de présentation 08h00.



MODIFICATION TRAVERSÉES DU 04/02/2020 :

AU DÉPART DE MARSEILLE

La traversée MARSEILLE – ALGER, navire MEDITERRANNEE est annulée.

Les passagers sont ainsi reclassés sur la traversée suivante :

MARSEILLE – ALGER, navire DANIELLE CASANOVA, départ le 02/02/2020 à 10h30 pour une arrivée prévue le 03/02/2020 à 10h00. Heure de présentation 07h30.



MODIFICATION TRAVERSÉES DU 05/02/2020 :

AU DÉPART D’ALGER

La traversée ALGER – MARSEILLE, navire MEDITERRANNEE est annulée.

Les passagers sont ainsi reclassés sur la traversée suivante :

ALGER – MARSEILLE, navire DANIELLE CASANOVA, départ le 03/02/2020 à 11h00 pour une arrivée prévue le 04/02/2020 à 14h00. Heure de présentation 08h00.

Pour toute demande de modification, merci de contacter le +213.21.73.03.63 ou le +213.21.73.13.54



Des campagnes d'appels sont en cours afin de prévenir les passagers concernés.

Pour toutes modifications ou remboursement sans frais nous vous invitons à contacter notre call center au 04.95.34.55.72 :

- de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi.

- de 09h30 à 18h00 le dimanche.

Nous tenons à assurer nos passagers que nos équipes font leur maximum pour leur permettre d'effectuer leurs déplacements, dans la mesure du possible.

Nous vous renouvelons nos excuses pour les désagréments occasionnés.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/InfoTrafic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#InfoTrafic</a> - Retour progressif à un trafic normal 🚢🆑. Le mouvement de <a href="https://twitter.com/hashtag/gr%C3%A8ve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#grève</a> contre la réforme des retraites touchant à sa fin, des dernières modifications sont à prévoir jusqu'au 5 février. Plus d'infos sur : <a href="https://t.co/PqHlsP4fkR">https://t.co/PqHlsP4fkR</a>. L'équipe de CORSICA linea <a href="https://t.co/AvmVDv6sRV">pic.twitter.com/AvmVDv6sRV</a></p>— CORSICA linea (@CorsicaLinea) <a href="https://twitter.com/CorsicaLinea/status/1223288011657547777?ref_src=twsrc%5Etfw">January 31, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

