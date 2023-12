Les marchés de Noël ont illuminé le Taravu : féérie et chaleur dans chaque village

Alors que certains murmurent, "Ça ne sent pas Noël cette année !", le Taravu, lui, brille de mille feux festifs grâce à une profusion de marchés de Noël. Cette année, l'île a connu une véritable explosion d'ambiance festive, marquée par des marchés de Noël s'épanouissant dans quasiment tous les villages corses. Corse Net Infos s'est aventuré dans le charme hivernal du Taravu, découvrant une série de marchés enchanteurs.



Serra di Ferro - 4 décembre

Le marché de Serra di Ferro a ouvert le bal avec une atmosphère conviviale et familiale. Sous l'égide de l'association "A Cappanedda", le village a vibré au rythme des producteurs et artisans locaux. Charcuteries traditionnelles, miel, fromages, canistrelli, côtoyaient des stands créatifs, offrant une expérience authentique aux visiteurs. Lesia Fondacci, trésorière de l'association, souligne la priorité accordée à l'esprit convivial et familial. Les enfants, émerveillés, ont partagé des instants magiques avec le Père Noël, devenu l'invité d'honneur.



Forciolo - 9 décembre

Niché à 40 km d'Ajaccio, Forciolo, avec ses 80 âmes en hiver, a transformé sa petite église et ses maisons voisines en un décor idéal pour un marché de Noël. Sous le toit de la maison commune, le marché a accueilli les habitants de la Pieve de l’Ornano dans une ambiance chaleureuse.



Zicavo - 9 décembre

Tradition oblige, Zicavo a organisé son marché de Noël, rassemblant une vingtaine d'exposants locaux. Entre produits régionaux, créations artisanales, et verres de vin chaud, les visiteurs ont eu l'embarras du choix pour leurs cadeaux de Noël.



Sollacaro - 10 décembre

Le marché de Noël de Sollacaro, orchestré par le CCAS de la Mairie, a attiré habitants et visiteurs du Sartenais, du Valinco et du Taravu. L'occasion de célébrer ensemble dans une ambiance joyeuse.



Cozzano - 16 décembre

Cozzano, village dynamique du rural, a offert son marché de Noël, réunissant une cinquantaine de stands. Charcuterie, fromage, confitures, créations textiles, chaque stand proposait des trésors de la région. Les animations ont ponctué la journée, avec l'arrivée remarquée du Père Noël et l'ambiance assurée par Gabi Music Live.



Moca Croce - 17 décembre :

À Moca Croce, l'Association l’Arnovu a accueilli la population locale et des alentours dans une ambiance conviviale. Une quarantaine d'artisans corses ont présenté leurs créations, tandis que les visiteurs se régalaient de ficateddi cuits sur place.