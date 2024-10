Les lauréats de la 29e édition du Tour de Corse à la Voile LV Overseas

C'est jeudi dernier, à 17 heures, que les voiliers engagés dans le 29e Tour de Corse à la Voile ont quitté le port de Bonifacio pour une aventure sportive unique autour de l’île. Cette édition, comme les précédentes, a tenu toutes ses promesses avec une compétition féroce et un parcours rendu complexe par un vent soutenu le long de la côte ouest de l’île. Le voilier Pè Bunifaziu, skippé par Michel Mallaroni, a rapidement pris les devants en franchissant le Cap Corse à 8h30 vendredi matin, suivi de Long Courrier de Gery Trentesaux et Chenapan de Gilles Caminade.

Ces trois voiliers ont livré une bataille acharnée jusqu’à la fin, mais c’est finalement Pè Bunifaziu qui a franchi la ligne d’arrivée samedi à 3h13 du matin avec un temps impressionnant de 1 jour, 10 heures et 13 minutes. Chenapan et Long Courrier ont suivi de très près, arrivant respectivement 10 et 12 minutes après le vainqueur.



Cependant, en temps compensé, c’est Long Courrier de Gery Trentesaux qui s’est imposé dans la catégorie IRC, devançant Hôtel La Madonetta d’Arnaud Vuillemin et Magic Sea de Manu Santelli. Chez les multicoques, Eleven de Gilles Bocabeille a décroché la première place, suivi de Maxi Moins de Laurent Labaysse et Adamas de Vincent Willemart.



La remise des prix, organisée dimanche après-midi, a célébré les lauréats de cette édition marquée par une forte compétition et des conditions météorologiques exigeantes.