Les judokas de Sainte-Lucie-Conca ont fêté la Noël

Les adhérents se sont, ainsi, retrouvés à Conca pour fêter, avec un peu d'avance, la Noël tout cela dans un esprit convivial et familiale a l'image d'une fête de village. Le moment, également, de remercier tous les partenaires qui suivent cette association comptabilisant 92 licenciés.





La soirée, entièrement gratuite avec le soutien du Spar de Sainte-Lucie et de l'établissement Le Traiteur,, a été financée par la vente de tickets de tombola et une participation des parents.

Cent cinquante personnes étaient présentes. Les enfants ont eu la visite surprise du Père Noel. Et toute la soirée à été animée par un groupe de musiciens.

Une manière très festive de mettre un terme à l'année 2019