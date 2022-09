Les journées de la Marie Do reviennent ce week-end à Ajaccio

Près de 2 millions d’euros ont été collectés ces quinze dernières années par la Marie Do et intégralement réinvestis dans l’amélioration des conditions de vie et de soins dans les hôpitaux de Corse ou des maisons d’accueil des familles sur le continent.

L'argent récolté a aussi été utilisé dans des travaux de Recherche choisis et suivis par l’association et plus précisément l'Onco-pédiatrie et accès aux Essais cliniquesmais aussi dans des aides financières directes aux malades par le biais du fond de secours sur rapport des assistantes sociales.



De soins de support pour les malades hospitalisés en oncologie à Casteluccio et en soins

palliatifs à l’hôpital Eugénie, ou encore lors d’ateliers Paroles et Bien Être à Ajaccio et en Balagne ont aussi été mis en place.



Chaque année, plus de 500 malades et leur famille bénéficient ainsi des aides, dispositifs de soutien et d’investissements réalisés