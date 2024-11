Les jeunes sapeurs-pompiers de Balagne renforcent leurs compétences

La journée a débuté par une présentation détaillée des différents équipements constituant le LSPCC : corde, harnais, sangles et mousquetons. Sous la supervision du lieutenant Fabrice Agati, adjoint au chef de centre, de l’adjudant-chef Grégory Perez et du caporal Nicolas Peretti, les JSP ont revisité les fondamentaux grâce à une séance de réactivation de mémoire. Après cette phase théorique, place à la pratique : des mises en situation réalistes ont été organisées dans l’environnement de la caserne, avec la collaboration de l’équipe de garde. Par binômes, les jeunes ont appris à sécuriser leur progression en bordure de vide, à installer des amarrages et des lignes de vie. "Ces exercices renforcent leur confiance en eux-mêmes et dans l’équipe. En intervention, chaque geste compte et la solidarité est essentielle", souligne l’adjudant-chef Grégory Perez. Les formateurs ont également insisté sur la rigueur et la discipline, deux piliers fondamentaux du métier de sapeur-pompier. "La sécurité n’est pas un sujet avec lequel on plaisante", rappelle le Lieutenant Fabrice Agati, tout en encourageant ses élèves.