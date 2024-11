Les jeunes danseuses de Choréo Rythme sacrées Championnes d'Europe à Rome

Les danseuses de l'association Choréo Rythme, sous la houlette de leur professeure Natacha Secchi, ont remporté un nouveau titre européen au Concours Européen de danse, qui s’est tenu à l'Auditorium del Massimo à Rome du 1er au 3 novembre. Le groupe Préparatoire "Autres Styles", composé de Lisa Maria, Leana, Caroline, Léa, Léana, Maddie, Samara, Camille, Océane, Mathilde et Lena, a décroché le premier prix avec leur chorégraphie intitulée "Vivre d'Amour".

Cette victoire marque un exploit pour Choréo Rythme et sa professeure, Natacha Secchi, qui réalise ici un triplé impressionnant, décrochant pour la troisième année consécutive un titre européen avec ses danseuses. Maddie et Lena se distinguent particulièrement, puisque ce trophée est pour elles une troisième consécration européenne, après les succès remportés à Bruxelles en 2022 avec Les Titi Parisiens et à Tarragone en 2023 avec Mexico.



La délégation bastiaise, forte de 51 personnes, est partie de Bastia le 30 octobre, bien décidée à savourer cette expérience romaine, alliant compétitions, visites culturelles et instants de détente sous le soleil italien. La détermination des danseuses, nourrie par l’envie de briller à nouveau, a porté ses fruits.



La performance sera prochainement célébrée à Bastia avec tous les membres de Choréo Rythme, qui sont invités à partager cette nouvelle victoire historique.