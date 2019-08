Les invasions barbaresques expliquées à Letia Saint-Roch le 10 aôut

L’historien et conférencier Antoine-Marie Graziani viendra le 10 août prochain à 18h sur la place de l’église à Letia Saint-Roch. Il y donnera une conférence sur le thème des invasions barbaresques. Une rencontre organisée par l’association Letia Catena qui n’en est pas à son coup d’essai.

« L’association a vu le jour en 2012, explique Hélène Paoli, membre de chargée de communication. Elle est née grâce à un groupe de passionnés d’histoire qui avaient envie de promouvoir et valoriser le patrimoine culturel et historique. Elle est présidée par Martin Arrighi. Nous sommes tous bénévoles et sommes en partenariat avec la DRAC notamment pour des recherches archéologiques.

Nous essayons d’organiser en moyenne deux conférences par an. Nous privilégions la période estivale en raison d’un plus grand nombre de personnes au village. Lors de ces rencontres, nous proposons des ouvrages que fait éditer l’association. Cette année nous proposons notre quatrième livre qui traite du conflit récurrent entre les vicolais et les colonies grecques de Cargèse. Les ventes sont entièrement reversées à l’association pour l’organisation d’autres événements ».

Passionnés d’histoire et curieux pourront donc se rassembler lors de cette conférence samedi prochain. L’entrée y est gratuite et ouverte à tous.