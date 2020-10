Les inscriptions pour le concours des « Troph’énergies » de l'AUE de Corse sont ouvertes !

Depuis 2013, les « Troph’énergies » récompensent les projets réalisés en Corse sur l’année en cours, et qui sont particulièrement exemplaires en matière de développement des énergies renouvelables, de maîtrise de l’énergie, d’amélioration de la qualité de l’air et de mobilité durable.L’Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse (AUE), qui organise la manifestation, lance un appel à candidatures, par la voix de son président Jean Biancucci : « Chacun peut participer : le monde des collectivités territoriales, celui de l’entreprise, les associations, mais aussi les particuliers » indique t-il. « N’importe qui peut tenter sa chance » renchérit Laetitia Descoin-Cucchi, secrétaire générale et responsable de la communication de l’AUE « pour peu qu’il s’inscrive dans la transition énergétique, et qu'il soit innovant ou exemplaire ».Un concours ouvert à tous donc, et qui peut rapporter à ses lauréats jusqu’à 10 000 €. Avec une nouveauté cette année : les candidats arrivés deuxième et troisième seront également récompensés : « On élargit le panel et c’est une bonne chose, car cela peut stimuler le maximum de candidats » commente Jean Biancucci. « Au-delà de la récompense numéraire, c’est la reconnaissance des pouvoirs publics envers les Corses qui s’engagent » précise la Conseillère à l'Assemblée de Corse et membre du conseil d’administration de l’AUE Muriel Fagni.Concrètement, comment va se dérouler le concours ?Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er novembre, sur le site internet de l’AUE : https://www.aue.corsica/TROPHenergies-2020/ Une fois la phase de candidature bouclée, un jury de techniciens et d’ingénieurs de l’AUE présélectionnera les trois meilleurs dossiers, dans chaque catégorie : « Particuliers », « Associations », « Collectivités locales » et « Professionnels ».Des vidéos de présentations de chacune des candidatures retenues seront réalisées et diffusées sur Facebook pendant huit jours, du 3 au 10 décembre.Ensuite, ce sont les internautes qui choisiront les projets gagnants en votant directement sur le réseau social. Dans chaque catégorie, le candidat qui aura le plus de mentions « j’aime » sera l’heureux élu.Sauf pour une catégorie : l’opération « coup de pouce ». Organisée en marge du concours classique, elle mettra en avant une initiative originale, mais encore au stade de l’idée.Le lauréat sera choisi non pas par les internautes, mais par les ingénieurs de l’Agence. 10 000 € sont à la clé, pour transformer l’essai et concrétiser son projet, qui fera, comme tous les autres, l’objet d’un accompagnement dans la durée par l’AUE.