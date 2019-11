Les flamants roses sont arrivés à Santa Giulia

GAP le Vendredi 1 Novembre 2019 à 10:40

Ils sont, aussi, annonciateurs de la saison des frimas. Ils, les flamants roses, ont élu domicile, pour quelques jours, du côté de l'extrême sud et pour être plus précis sur l'étang de Santa Giulia à proximité immédiate de la grande bleue. Une halte réparatrice sur la longue route migratoire qui les mène, jusqu'à l'Afrique où ils vont passer l'hiver. Un long chemin où les zones humides jouent un rôle prépondérant en permettant à ces migrateurs au long cours de se reposer et de se restaurer avant de reprendre leur vol. D'où l'impérieuse nécessité de les préserver.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie