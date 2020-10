"Les filles, Osez les sciences !" - A Rinascita lance un projet pour mettre à l’honneur les femmes scientifiques

"Avec « Les filles, Osez les sciences ! », nous souhaitons valoriser les carrières scientifiques sur le territoire insulaire, casser les stéréotypes sur ces métiers et mettre à l’honneur des femmes scientifiques exerçant leur activité professionnelle en Corse. L’objectif de ce projet est de créer un espace et un réseau pour ces femmes, de mettre en lumière leur carrière auprès des jeunes, et ainsi favoriser de nouvelles vocations." - affirme la direction de A Rinascita -

Les collégien·ne·s et lycéen·ne·s auront l’occasion de bénéficier de l’expérience des différentes intervenantes au cours de rendez-vous quotidiens pour débattre sur les carrières, stéréotypes et innombrables idées reçues.".



Ce projet d’envergure nationale, développé par le CCSTI de Laval – Zoom et soutenu par la Fondation Groupe EDF a pour vocation de déconstruire les idées reçues sur le genre des métiers, les compétences en fonction des sexes et d’améliorer la visibilité de la culture scientifique sur les territoires. L’adaptation territoriale du projet est soutenue par la Collectivité de Corse et bénéficie de solides partenaires avec le rectorat de l’Académie de Corse et la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie.



A l’occasion de cette inauguration, les artistes Yann Le Borgne et Julien Osty ont fait profiter les invités et le grand public de leur talent de dessinateur et notamment lors de leur performance d’improvisation d’une fresque géante humoristique sur la thématique de « la place des femmes dans le milieu scientifique » !