Les experts-comptables de Corse à Porticcio : l'heure des bilans

Faire le point sur les nombreuses réalisations de l’année écoulée, présenter l’activité du Conseil régional de l’Ordre des Experts-comptables de Corse (CROEC) pour l’année en cours, ou encore perfectionner les connaissances des experts-comptables, des commissaires aux comptes et de leurs collaborateurs : c'étaient les objectifs de la Journée de l’Expert-Comptable et du Commissaire aux Comptes 2023 qui était organisée par le CROEC ce vendredi au centre culturel de Porticcio, en partenariat avec la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes (CRCC) d’Aix-Bastia.

« C’est notre journée principale de l’année », sourit Antoine-Jean Giuseppi, président délégué du CROEC.



Plusieurs temps forts ont rythmé la manifestation tout au long de la journée, à commencer par l’assemblée générale qui a permis de voter le rapport moral et les comptes financiers de l’année.

Deux ateliers de formation et d’information étaient également au programme, l’un proposé par le CROEC et portant sur les « Actualités fiscales » et l’autre proposé par la CRCC d’Aix-Bastia sur « Les nouvelles normes de déontologie ». La journée s’est ensuite achevée avec la cérémonie de prestation de serment des nouveaux inscrits au Tableau, la remise du Prix du Meilleur mémoire.



Placé sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, l’Ordre des experts-comptables a pour rôle d’assurer la représentation, la promotion, et le développement de la profession française d’expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect de la déontologie, de la qualité et de la discipline professionnelle.

« En Corse, l’ordre existe depuis une dizaine d’années Avant nous étions intégré à la région PACA. Nous avons obtenu notre autonomie mais nous avons quand même au-dessus de nous le conseil supérieur national qui supervise nos travaux », explique Antoine-Jean Giuseppi. « L’ordre regroupait à l’origine un peu plus de 100 personnes. Depuis, nous avons eu une très forte augmentation », ajoute-t-il en précisant que le CROEC compte désormais 177 personnes physiques, 185 personnes morales, 33 stagiaires, et plus de 850 collaborateurs de cabinets au service de l’entreprise, de l’économie et de l’emploi. Des effectifs qui permettent d’accompagner près de 25 000 entreprises sur le territoire insulaires.



Depuis sa création, le CROEC a également créé un institut de formation, l’AFECC. De quoi grandement faciliter les parcours des nombreux jeunes qui choisissent de se tourner vers la profession d’expert-comptable. « Auparavant, nos stagiaires étaient obligés de partir sur le continent. Cet institut fonctionne parfaitement et accueille une trentaine de personnes chaque année réparties sur les trois années de stage » indique le président délégué. « Tout cela permet de répondre aux besoins de l’économie corse », glisse-t-il encore.