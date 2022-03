Les élèves du collège de Lucciana découvrent la nature à l'étang de Biguglia

Les trophées scolaires du développement durable, organisés depuis 7 ans par la Collectivité de Corse, occupent une belle place dans les projets pédagogiques du collège de Lucciana.

Cette année un groupe d'élèves composé de la cinquième Farfalla et d'autres élèves bénéficiant du dispositif ULIS ont décidé de participer à ce concours en y présentant leur projet "la menthe, ment-elle ?"

Les élèves ont réalisé un travail en physique chimie au préalable. En utilisant la méthode de la chromatographie ils ont pu séparer les différentes substances colorées de sirop de menthe, déterminer sa composition et comprendre comment les fabricants utilisaient les colorants alimentaires et à quelles fins.

Dans ce cadre, le lundi 21 mars, les collégiens se sont rendus aux abords de l’étang de Biguglia où les attendaient Christian Mikdjian, responsable de la cellule éducation à la réserve de l'étang.

Aux côtés de ce technicien passionné les élèves ont pu observer l'impact d'une plante invasive (comme la menthe peut l'être) et agir pour préserver l'environnement.

Dans un esprit de coopération et d’inclusion les élèves se sont attelés à l’arrachage des griffes de sorcière non sans mal et sueur.Après une pause pique-nique éco-responsable, durant laquelle les élèves ont tenté de limiter les déchets (boîte en plastique contenant la nourriture, gourde), une activité d’observation des espèces autour de l’étang a été proposée.Dans ce projet d’autres sorties pédagogique sont prévues dans le Tavignanu et le cap Corse. Elles ne manqueront pas de développer l’esprit critique des élèves.