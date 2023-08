Les effets bénéfiques de l’argent colloïdal

Sachez aussi que l’argent colloïdal peut être utilisé de manière topique, en l’occurrence pour le traitement de divers problèmes de peau. On estime qu’il peut se révéler d’une aide précieuse dans le processus de désinfection. Appliquez-le délicatement sur des coupures pour accélérer la guérison.

Mieux, pour les soins de la peau comme l’eczéma, administrez quelques gouttes sur la zone affectée plusieurs fois par jour, et pareillement pour les soins oculaires et auriculaires. Apposez quelques gouttes dans les yeux irrités ou les oreilles enflammées pour apaiser et nettoyer.