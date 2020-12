Les éditions Albiana lauréates d'un Trophée de l'édition 2020 pour "Décaméron 2020/2.0"

Un jury composé de divers représentants de la chaîne du livre (éditeurs, distributeurs, auteurs, lecteurs, journalistes, imprimeurs, libraires, etc.) attribue ainsi ses prix au meilleur de l'édition de l'année (fabrication, marketing, création, etc.).

Trois prix sont décernés par vote du public.

Pour la première fois un éditeur corse est récompensé par ses pairs du monde de l'édition nationale.



Le projet "Décaméron 2020", né pendant le premier confinement et édité ce mois de décembre, est lauréat dans la catégorie "Innovation du confinement".

Cette catégorie créée cette année était ainsi libellée :

"Entre mars et mai 2020, les éditeurs se mobilisent pour rappeler aux lecteurs que les livres sont essentiels et pour préparer la reprise.

Cette catégorie s’intéresse aux projets nés de cette période et à l'impact déterminant : événements digitaux, soutien aux soignants, soutien à la librairie, adaptation des présentations de rentrée, révision des catalogues…"

Le projet Décaméron 2020, mis en route dès les premiers jours du confinement accueillait sur le blog des éditions Albiana tous ceux qui, par la littérature, désiraient surmonter l'inquiétante période.

Ils furent près de 140 auteurs à participer et plus de 13500 lecteurs nouveaux et uniques en quelques semaines.

Aujourd'hui, l'ouvrage reflète cette exceptionnelle récolte de beaux textes de tous genres et de tous styles, à la façon d'une mosaïque littéraire dessinant pièce après pièce, notre monde, nos désirs, nos âmes...

Un ouvrage conçu pour le plaisir de lire et de partager. Et le bonheur de vivre...