Les échanges franco-québécois expliqués aux jeunes corses

Des représentantes de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) ont été invitées dans l’île de beauté afin de présenter les différents dispositifs de mobilité pour les jeunes selon leurs situations. Trois rendez-vous ont été ainsi organisés à Bastia, Corte et Ajaccio en partenariat avec la Collectivité de Corse, Pôle Emploi, la Mission Locale, le CSJC et la CIJ. L’ensemble des acteurs évoluant aux côtés de la jeunesse insulaires étaient aux premières loges de ces rencontres qui ouvrent de nouvelles perspectives et un nouveau continent aux professionnels de demain.

« Pôle Emploi propose davantage aujourd’hui que les offres d’emploi à l’étranger, a expliqué Anne-Claire Roussel, référente pour la mobilité internationale. Nous avons une véritable offre de service dédiée à la mobilité internationale. Nous accompagnons les demandeurs d’emploi au-delà de leur recherche d’emploi en Corse. Nous étudions leur projet, et nous avons des conseillers spécialisés auxquels ils seront affectés. Ces derniers sont en relations avec notamment l’OFQJ pour le public jeunes. Ils seront donc accompagnés pour leur recherche d’emploi ou de stage mais bénéficieront, une fois sur place, de trois mois de suivi par Pôle Emploi. Chaque cas est spécifique et à l’étude mais il peut y avoir des opportunités de maintien d’allocations le temps d’un stage au Québec par exemple. Ces expériences permettent aux jeunes d'enrichir leurs compétences et d’être davantage employables lorsqu’ils reviennent ».



Perspectives intéressantes lorsqu’on sait que le public ciblé se comprend de 18 à 35 ans. Voyages d’études, services civiques, stages, coopération culturelle et professionnelle, un vaste panel de mesures et de services sont donc à disposition de celles et ceux qui seraient désireux de se lancer dans cette aventure américaine dans son grand nord. Les « graines d’entrepreneurs » ne sont pas oubliés non plus avec un programme « entrepreneuriat et développement économique » qui leur est dédié. La première rencontre bastiaise s’est d’ailleurs déroulée dans les locaux de la Coopérative d’Initiative Jeunes (CIJ) qui aident les jeunes entrepreneurs à tester et développer leur projet et leurs compétences entrepreneuriales. « Ces échanges représentent une chance exceptionnelle pour les jeunes entrepreneurs corses, a commenté Charles-Marie Torre, directeur de la CIJ. Cela ouvre les champs du possible pour des collaborations futures, des montées en compétences et connaissances non négligeables. A l’heure où le numérique occupe une grande place dans l’entreprise, les jeunes ont l’opportunité de traiter et de se développer avec le monde entier. Mais les rapports humains et les rencontres présentielles consolident et renforcent tout cela. Ces échanges franco-québécois pourraient donc leur permettre de créer ce lien avec un autre continent et d’autres entreprises ».



Chef-d ’orchestre de ces présentations, la Collectivité de Corse croit beaucoup dans ces échanges pour la jeunesse corse et les encourage. C’est ainsi, qu’elle a souhaité mettre autour de la table l’ensemble des acteurs locaux travaillant auprès des jeunes dans divers domaines afin d’avoir un maillage territorial pour le relais d’information. « Il s’agit d’impliquer de façon transversal tous les acteurs qui sont en contact avec la jeunesse dans tous les domaines, l’emploi, l’insertion, les associations etc, a souligné Valérie Nicolas, directrice des Affaires Européennes et Méditerranéennes, des relations internationales. La Collectivité et son services des relations internationales et méditerranéenne se propose d’être coordinateur. On sait aujourd’hui que nous avons une problématique de coordination au sein de notre territoire. Si on veut être efficace, aller à l’internationale et appuyer notre jeunesse, nous devons nous mettre en ordre de marche en travaillant tous ensemble avec un réseau qui partage les informations ».