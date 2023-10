Les dessinateurs Elsa Oriol et Pancho en masterclass ce samedi à Porto-Vecchio

Après Ajaccio jeudi, Porto-Vecchio a l’honneur de recevoir à l’Animu un dessinateur de presse à la carrière bien remplie. Cinquante-cinq années de coups de crayon dans quatre pays différents. Âgé de 79 ans, Pancho a connu deux coups d’État, en Uruguay et en Argentine, et a dû s’exiler au Venezuela pour exercer sa liberté de dessiner.



Connu et reconnu dans ce pays d’Amérique du Sud, Pancho a alors décidé de sortir de sa zone de confort et de rejoindre Paris. Très vite, Le Monde lui a ouvert ses portes et confié le soin de dessiner dans ses pages. Aujourd’hui, l’artiste sévit encore dans Le Canard enchaîné. “J’ai toujours voulu faire du dessin de presse, confie-t-il juste avant de rencontrer des lycéens ce vendredi après-midi à Porto-Vecchio. J’aimais bien voir, en tant que lecteur, qu’on pouvait exprimer sur le papier ce que je ressentais moi aussi. J’ai eu envie de le faire à mon tour.”



“Ce n’est pas un provocateur”



Il croque surtout la vie politique, avec subtilité et réflexion. “Ce n’est pas un provocateur, qui éclaire sa compagne, l’illustratrice Elsa Oriol. Il a plutôt un “dessin éditorialiste” comme aimait le dire Cabu. Il cherche à faire réfléchir le lecteur.” Et Pancho de renchérir: “Quand j’étais en Uruguay, j’avais un patron de presse qui me disait: “Il faut savoir viser juste.” Le dessin de presse, ce n’est pas seulement rire de tout, c’est montrer les choses autrement.”



Sortir de sa bulle



Samedi, à 10h30, Pancho racontera sa vie de dessinateur et ira à la rencontre du public gratuitement à l’Animu. De son côté, l’illustratrice Elsa Oriol montrera aux enfants toutes les subtilités de l’illustration jeunesse. “C’est un métier solitaire, décrit-elle. C’est bien de pouvoir sortir de sa bulle de temps en temps.”



Adepte de la peinture à l’huile, Elsa Oriol va sortir deux albums jeunesse en 2024: L’Enfant et le temps, avec Marie Sellier, et Les Grands méchants, avec Marie Desplechin. “Ce que j’aime, dans la littérature jeunesse, ce sont les thèmes qui aident les enfants à grandir, des histoires avec des émotions", conclut-elle.



Ces quelques jours passés avec Pancho et Elsa Oriol permettent d’ouvrir, en avance, le festival De Vignes en ligne qui aura lieu les 12, 13 et 14 octobre. “Ce volet jeunesse est nouveau cette année, précise la créatrice du festival Dominique Memmi, elle-même autrice de livres pour enfants. Souvent on classe tout dans la littérature, mais c’est un peu réducteur. La littérature s’adresse à tous.”



Masterclass de Pancho à L’Animu ce samedi à 10h30. Entrée libre.