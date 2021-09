Les cyclistes corses invités à se prononcer sur la qualité des déplacements à vélo

A l'occasion de la semaine de la mobilité, Velocità et les 460 autres associations de la Fédération française des usagers de la bicyclette, ont lancé le troisième « baromètre des villes cyclables ». Il s’agit d’une enquête en ligne, disponible jusqu’au 30 novembre sur barometre.parlons-velo.fr . L’occasion pour le public d’évaluer la cyclabilité des communes et d’aider à discerner des pistes prioritaires d’actions des élus, professionnels et associations."Cette enquête permet de mesurer la satisfaction et de recueillir les attentes des usagers concernant leurs déplacements à vélo", explique l'association Velocità. "En prenant le temps de répondre à cette enquête, en cartographiant les points noirs et leurs coups de cœur, les citoyens affirment leur souhait de participer à la conception d'un véritable système vélo confortable et sécurisé. Ils offrent, par leur expertise d’usage quotidien, un formidable outil aux professionnels, aux élus et aux associations, permettant notamment de comparer les villes entre elles ainsi que leurs évolutions. Les clés de compréhension ainsi obtenues leur permettent de passer à l’action et d’imaginer une Corse cyclable pour toutes et tous."

Comment participer à l'enquête ?