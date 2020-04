Les confrères de Balagne se mobilisent pour la semaine sainte

Simana Santa 2020. On nous communique:

"Valorisant les communautés de Corse et leur identité, transmettant les valeurs de justice , d’entraide et de solidarité sur une base égalitaire , participant à l’enrichissement culturel par les œuvres d’art et le chant sacré , les confréries transmettent un riche héritage reçu.

La dimension spirituelle est un élément essentiel de leurs activités par l’accompagnement des défunts, la présence aux fêtes religieuses des paroisses et la participation aux offices.

L’animation de la semaine Sainte est assurée avec une ferveur particulière.

Cette année, les mesures de confinement imposées par le développement du coronavirus ne permettent pas de réaliser ces objectifs publiquement.



C’est pourquoi les confréries d’Ile Rousse, de Costa, de Monticello, de Nessa et du Giussani ont proposé aux stations Telepaese et Radio Balagne de participer à la diffusion de deux événements de la Semaine Sainte.



Le Vendredi Saint , à 15 h sera diffusé le film A schjudazione de Monticello d’Antoine Leonardi et Francis Rombaldi sur TelePaese , à 18h, en direct sur Radio Balagne depuis les villages,

seront lues les stations du chemin de croix par les confrères . Ces émissions peuvent être reçues par internet sur les sites de TelePaese et de Radio Balagne.

A 19h sur Via Stella seront diffusés des extraits du film d’Antoine Leonardi et Francis Rombaldi: A schjudazione de Monticello.

V’aspittemu nan tu à l’onde per medità u misteru di a Passione di u nostru Signore à a luce di a Parolla".