Les championnats de France de photo sous-marine arrivent à Bastia

Les candidats inscrits dans chacune des deux catégories (photographie et vidéo) devront se plier à des règles strictes. À l'issue de leurs deux plongées, les photographes auront à remettre six images reflétant les cinq thèmes imposés : rapprochée sans poisson ; rapprochée avec poisson ; ambiance de faune mobile ; deux ambiances de paysages sous-marins ; posidonies en grand-angle. "Les contraintes sont techniques. Il faut également prendre en compte la cohérence et la qualité des images", confie le candidat.

Les vidéastes auront quant à eux l'obligation de réaliser des prises de vue sous-marines et terrestres, avant de réaliser un montage dans un temps imparti de 3 heures. Le projet final devra être compris entre 3 et 6 minutes.

À la suite de quoi, c'est le jury de photographes terrestres et sous-marins dont les noms sont encore tenus secrets qui prendra le relais pour classer les candidats, samedi 29 juin. Mais la nouveauté pour cette 43e édition, est que la remise des prix aura lieu en public. Ainsi, à 19 heures sur le Vieux-Port de Bastia, les spectateurs pourront gratuitement admirer les créations des équipes en lice. Au terme de la compétition, l'intégralité des prises de vue sera remise au Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate.

Si la compétition règne en maître durant ces quatre jours, les organisateurs n'en ont pour autant pas oublié d'y ajouter quelques festivités. Dès 18 heures 30 les jeudi et vendredi soir, le club de plongée et l'association des commerçants, monteront des stands dédiés à la défense de l'environnement. Se trouveront notamment des associations et des artistes qui œuvrent à la préservation de la mer, pour joindre la convivialité à la sensibilisation. Tony Viacara y voit là l'occasion de "se retrouver et de faire vivre l'événement".