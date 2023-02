Les cadets de la Sécurité civile de Haute-Corse en ordre de marche

Après un rapide tour d’horizon sur les divers modules de formation auxquels ils vont devoir se confronter, les 24 jeunes filles et garçons des collèges de Montesoro et Corte sont passés récemment à la vitesse supérieure au sein de l’école départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Corse avec d’une part, l’apprentissage de l’ordre serré sous la conduite énergique de la sergente Anaïs de l’UIISC 5 Corte et d’autre part, avec les cours de secourisme dispensés par Frédéric Demyunck, professeur référent du dispositif ainsi que par les formateurs du SIS : les adjudants-chefs Roger Thibou, Joseph Cremona et Jean Pierre Paolini.



La marche au pas cadencé a connu des débuts difficiles prévisibles, mais grâce aux trésors de pédagogie déployés, les collégiens ont vite trouvé leurs marques, et ce, malgré quelques imprécisions au niveau de la coordination d’ensemble. La fin de séance a permis de constater qu’une avancée avait bel et bien eu lieu au bout de 60 minutes d’acquisition d’automatismes. À la suite de cet échauffement, les cadets ont retrouvé les salles de cours de l’école départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, où trois ateliers thématiques liés à la pratique du secourisme avaient été mis en place. Ces derniers étaient supervisés par le lieutenant Jean-François Orsatelli, responsable pédagogique du dispositif pour le SIS 2B.



Dans l’un deux, il s’agissait de provoquer l’intervention des secours à partir d’une victime d’un arrêt cardiaque gisante au sol avec activation des gestes de réanimation cardiopulmonaire (RCP) et pose d’un défibrillateur automatique externe (DAE). Le second atelier, animé par la sergente-cheffe Anne-Laure Leonzi du Cis Corte, était plus particulièrement dédié à la désobstruction des voies aériennes supérieures. Enfin, dans une autre pièce de l’école, les collégiens s’employaient à maîtriser le dégagement d’urgence d’une victime d’un local enfumé.



Comme l’a souligné le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, en charge des affaires réservées, de la communication et de l’engagement citoyen au SIS 2B, « cette étape du cursus de formation a été suivie avec beaucoup de sérieux et d’attention par ces adolescents qui plus tard, pourront pratiquer ces gestes qui sauvent, autour d’eux et pourquoi pas, dans les filières de la sécurité civile auprès desquelles ils pourront faire acte de candidature ». Puis de conclure : « c’est l’une des opportunités intéressantes de ce dispositif civique, associant les services de l’état, l’éducation nationale, le service d’incendie et de secours de Haute-Corse qui pilote la démarche en partenariat avec l’UIISC 5 Corte ».



Prochain rendez-vous pour la 6e promotion de cadets, après les vacances scolaires d’hiver sur le bac à feux, de l’école départementale des sapeurs-pompiers de Corte : ils devront apprendre à maîtriser un début d’un incendie avec l’apprentissage du maniement des extincteurs.