Les bons débuts du Sporting club de Bastia à Metz (1-1)

Stade Saint-Symphorien, FC Metz : SC Bastia : (0-1)

Buts pour le FC Metz : Jallox (90+8e)

Pour le SC Bastia : Boutrah (38e)

Arbitre : Aurélien Petit

Avertissements : Colin (90+3e) au FC Metz; Ducrocq (29e), Bonhert (70e), Tramoni (85e) au SC Bastia

Exclusions :



FC Metz

Oukidja - Sané, Traoré, Colin puis Kouao (72e), Candé puis Touré (82e) - Jallow, Deminguet, Sabaly puis Bokele (82e), N'Duquidi. puis Atta (59e) - Sané



SC Bastia

Placide - Akueson, Roncaglia, Meynadier puis Ariss (51e) - Bonhert - Vincent puid Tramoni (72e), Ducrocq, Etoga puis Janneh (61e) - Boutrah, Tomi puis Guzvara (72e), Bianchini puis Rodrigues (61e)





Ce Metz-Bastia a débuté sous une pluie de balles de tennis. Le match interrompu dès les premières minutes allait encore s'interrompre après 2 minutes 45 de jeu.

Une interruption qui allait durer plus de 18 minutes cette fois avec le retour aux vestiaires des deux équipes.

Ce début de partie un peu particulier n'a cependant pas détourné le SC Bastia de son objectif : faire au mieux en Moselle.

Bianchini a été le premier à prendre sa chance du côté corse, Boutrah allait se monter plus efficace face à Sané qui, sollicité par Hein, ratait totalement son contrôle.

Vous avez sans doute vu comment le numéro 10 bastiais en a profité pour d'une frappe du droit au premier poteau, il s'était joué de Oudjika pour ouvrir le compteur buts des Corses.

Il y eut encore cette reprise de la tête de Akueson qui, après un corner de Bianchini, fit encore trembler les Messins

Le FC Metz par l'intermédiaire de Hein, Jallow et Traoré tenta alors de réagir, mais Placide, auquel l'intersaison n'a rien ôté de ses qualités, s'est bien opposé aux velléités locales totalement dénuées d'efficacité.





À la reprise les Lorrains revenaient avec l'intention, eux, de refaire leur retard.

Ainsi se créaient-ils en l'espace de 2 minutes 2 superbes occasions. La première sur cette reprise de la tête de Sabaly qui contraignait Placide à une superbe parade. La seconde sur ce corner de Hein et la reprise de Sané, l'auteur de la "bourde" face à Boutrah, qui percutait la barre du gardien corse !

Mais si Metz a longtemps poussé et obtenu ce partage des points inespérés en fin de match sur cette superbe frappe de Jallow - le Sporting a su résister pour repartir, malgré 6 minutes interminables de temps additionnel, de Saint-Symphorien avec un résultat qui lance de la meilleure façon sa saison en Ligue 2.