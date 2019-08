Les blocs sanitaires de la Capitainerie du port de plaisance de Calvi saccagés

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi 7 août, et c'est l'un des employés de la capitainerie du Port de Plaisance "Xavier-Colonna" à Calvi qui a donné l'alerte.

Un ou plusieurs individus ont réussi à s'introduire dans le bloc sanitaire réservé aux plaisanciers et, une fois à l'intérieur ont saccagé les sanitaires, miroirs et autres ustensiles.

Jean-Michel Nobili, adjoint au Maire en charge du port de plaisance et Philippe Gabrielli, directeur du port ont aussitôt été informés et ont constaté sur place les dégâts.

" Cet acte gratuit perpétré en pleine saison est tout simplement inadmissible. Chaque année, la Municipalité de Calvi fait des efforts pour offrir à nos plaisanciers des prestations à la hauteur de leurs espérances et par les agissements de petits voyous anéantissent tout notre travail.

Nous avons bien entendu pris toutes nos dispositions pour que les blocs sanitaires soient remis très rapidement en état, mais c'est écoeurant.

Nous allons bien entendu déposer une plainte auprès de la Gendarmerie et j'espère que le ou les auteurs de cet acte lamentable seront identifiés et poursuivis en justice" déclaré ce matin, complètement désabusé, Jean-Michel Nobili.

Même réaction de la part du directeur du Port, Philippe Gabrielli:

"Chaque année la ville investit pour sécuriser son port de plaisance et offrir à nos plaisanciers des prestations qu'ils sont en droit d'attendre. L'accès des quais et pontons est désormais sécurisé par des grilles et plusieurs aménagements ont été effectués pour garantir cette sécurité des plaisanciers. Hélas, il ne se passe pratiquement pas une nuit sans que l'on ai à relever des incidents et des actes de dégradation. C'est vraiment inquiétant"

Cet acte de vandalisme qui est malheureusement le reflet actuel de notre société est bien évidemment condamné par tous.

Ces dégradations gratuites de biens publics, juste pour qu'une certaine jeunesse puisse se défouler doivent cesser une bonne fois pour toute et quoi que puissent en dire certains, plus aptes à critiquer qu'à agir, tout doit être mis en oeuvre pour que ces individus de l'ombre de la nuit soient au plus vite être mis hors d'état de nuire.