Les bâtiments démontables : Une solution pratique et économique

Qu’est-ce que c’est ?





Pour quels secteurs d’activités ?





Quels sont les avantages de construire un bâtiment démontable ?





Toujours pratiques et économiques

Prêt à être utilisé immédiatement ;

Livrable en peu de temps ;

Personnalisable selon les besoins ;

Installable partout où le besoin se fait sentir ;

Parfaite pour gagner du temps ;

Démontable dès la fin des activités.

Ne nécessite pas de gros travaux d’installation ou de démontage ;

Bénéficie d’une installation ou d’une désinstallation très courte qui réduit les dépenses ;

N’engendre pas des frais liés à l’entretien ou à la location d’espace ;

Offre des coûts réduits d’installation et d’utilisation.



Une alternative sûre pour la protection de l’environnement

En comparaison aux logements traditionnels, il existe de nombreux avantages de construire un bâtiment démontable.À part la possibilité de les démonter, ces bâtiments, souvent construits pour pallier un problème d’espace ponctuel ou temporaire, sont réutilisables selon les secteurs d’activités choisis. Ils disposent également de divers atouts, économique et écologique, qui confirment ainsi l’intérêt de s’en servir.Découvrez ici les avantages de construire un bâtiment démontable et les différentes utilisations qui en sont faites.Avant de parler des avantages de construire un bâtiment démontable, il est nécessaire de comprendre d’abord ce que c’est.Les bâtiments démontables sont des structures préconstruites en usine, et dont l’érection sur un site ne nécessite qu’un assemblage des diverses parties. Ces bâtiments sont essentiellement des hangars construits en acier galvanisé et destinés principalement à un usage industriel.Ils sont très flexibles et leur installation est relativement rapide. Ils peuvent être installés avec toutes les commodités telles que l’électricité, l’eau courante, le chauffage, etc.En outre, les règles de sécurité qui s’appliquent aux logements traditionnels sont également observées ici. D’ailleurs, lorsque vous construisez votre bâtiment démontable avec Spaciotempo , vous pouvez être rassuré quant à la qualité et à la sécurité du logis.Si les bâtiments démontables ont le plus souvent servi dans le domaine des BTP, ils sont de plus en plus utilisés dans les domaines de la logistique, de l’agroalimentaire, de l’industrie et de l’aéronautique. On en retrouve également dans l’évènementiel, le sport et l’éducation.Les secteurs de la dépollution, du recyclage, de la métallurgie et les grandes distributions ont aussi recours à ce type de bâtiment. Le plus souvent, il s’agit de hangars destinés à remplacer temporairement un bâtiment en rénovation ou en construction.Ce sont aussi des solutions pour régler un problème d’espace dans une entreprise, à court ou à long terme. À cet effet, ils peuvent servir d’entrepôt de stockage (véhicule de chantier, bois, emballages, etc.) ou de plateforme logistique.Les bâtiments démontables peuvent aussi être utilisés comme salon d’exposition, marché couvert ou comme un magasin temporaire.Les avantages de construire un bâtiment démontable sont pluriels et ne se limitent pas uniquement au matériel ou à la logistique.En plus d’être très modulables et faciles à transporter et à monter, les bâtiments démontables n’abîment pas les sols sur lesquels ils sont implantés. Cela permet d’utiliser le même emplacement à d’autres fins.Aussi, les différentes parties de ces structures peuvent être remplacées si elles sont usées. Il faut tout de même noter que les matières qui composent ce type de bâtiments sont généralement non corrosives et résistantes à la rouille.Par ailleurs, ces bâtiments constituent une meilleure alternative aux logements traditionnels tant sur la durée et le coût des travaux que sur l’impact environnemental.Pour ce qui est de la praticité, un bâtiment démontable est :Sur le plan économique, les avantages de construire un bâtiment démontable sont les suivants :En savoir plus ici La matière principale de construction des hangars industriels démontables est l’acier. Ce dernier est un métal recyclable à 100 % et réutilisable à l’infini. Les bâtiments construits n’utilisent donc pas une importante quantité de matières premières.De même, lors de l’installation, les différents composants sont assez faciles à transporter. Il y a donc moins de déplacements de camion, ce qui réduit fortement l’empreinte carbone sur l’environnement.Les hangars démontables s’adaptent aux besoins et aux activités des industriels. Cela limite le gaspillage et est très bénéfique aux entreprises tant sur le court que sur le long terme. Cette page présente plus d’avantages écologiques des bâtiments écologiques.Pour finir, afin de bien profiter des avantages de construire un bâtiment démontable, il faut s’assurer de recourir aux services d’un expert du domaine.