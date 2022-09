Les atouts de la Corse s'exposent au salon du tourisme IFTM Top Resa

- L’Agence de Tourisme de Corse a de nouveau été présente à IFTM Top Resa 2022. Que-est-ce que avec-vous mis en avant sur le salon cette année ?

- La Corse a été présente sur IFTM Top Resa en 2022 comme les années précédentes. Cette année notre délégation a été à nouveau très fournie avec de nombreux partenaires et offices de tourisme. Cela a été l’occasion pour l’ATC de mettre en avant les thématiques qui ont été à l’honneur en 2022 dans nos diverses campagnes : la gastronomie, le sport, la culture... La Corse dans toutes ses facettes, au-delà de l’aspect balnéaire, et principalement hors saison. Côté animation, nos services ont prévu un apéritif traditionnel en musique le mercredi soir, durant lequel nous pourrons échanger de manière conviviale avec nos partenaires.



- Quel bilan tirez-vous de cette année ?

- L’année 2022 a été marquée par un «retour à la normale» après deux années fortement impactées par la pandémie de COVID-19. Cela signifie que l’on retrouvera, selon toute vraisemblance, des taux de tourisme domestique et étranger semblables à ceux de 2019 et des années précédentes, après l’arrêt du tourisme étranger en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais c’est la tendance qui semble se dessiner.



- L’Agence du Tourisme de la Corse a-t-elle réussi son pari d’étendre la saison touristique au-delà de mai - septembre ? Quelles sont les nouvelles initiatives dans le sens d’une plus grande amplitude de la saison touristique ?

- Notre objectif de déconcentration touristique reste plus que jamais d’actualité. Les ailes de saison, de mars à mai et de septembre à novembre sont de plus en plus plébiscitées par les visiteurs, et l’offre est de plus en plus fournie. Le but reste de faire de la Corse une destination hautement attractive 12 mois sur 12, car nous avons beaucoup à proposer tout au long de l’année. Notre politique, tant au niveau de la promotion, à travers des thématiques spécifiques à l’hiver à l’automne ou au printemps, que du développement, avec un guide des aides axé sur le tourisme rural et l’aide à l’offre touristique à l’année, est très proactive sur ce point.



- Quelles sont les initiatives marketing actuelles, axées sur des expériences thématiques en Corse ?

- Ces thématiques, gastronomie, deux-roues, culture et patrimoine, sport et nature, autour de l’eau, vigne et oenologie, permettent de mettre en avant des aspects spécifiques de notre territoire, parfois méconnus. La Corse, ce n’est pas que la plage. Ces thématiques, gastronomie, deux-roues, culture et patrimoine, sport et nature, autour de l’eau, vigne et oenologie, permettent de mettre en avant des aspects spécifiques de notre territoire, parfois méconnus. La Corse, ce n’est pas que la plage. Ne profiter que de l’aspect balnéaire, c’est passer à côté de l’essentiel de notre île. Et la Corse, ce n’est évidemment pas que l’été. Faire passer ces messages, c’est l’objectif de cette initiative marketing qui commence à porter ses fruits.



- Comment travaillez-vous avec les différents acteurs locaux (offices de tourisme, logements, compagnies de transports, touropérateurs, TAs,..) pour développer l’offre à 365 ?

- L’un des quatre axes de travail de l’ATC est la coordination des acteurs. Je l’ai pris en considération dès ma prise de fonctions en 2021. Nous avons effectué d’octobre à juin dernier des tournées dans tous les territoires de Corse, nous avons rencontré tous les directeurs et présidents d’offices de tourisme ainsi que des dizaines de socio-professionnels. Cela a conduit à l’élaboration d’un guide des aides encore plus ancré dans les besoins du terrain, à une campagne de promotion plus adaptée, et à la conclusion de nombreux dossiers d’accompagnement de projets. Les années à venir continueront à être placées sous le signe de la collaboration active avec tous les acteurs du territoire