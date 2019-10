Les ambassadeurs du Corsica Sun Trip 2019 accueillis à Calenzana

L’édition test de ce nouveau concept Sun Trip prendra fin le 20 octobre, à Bonifacio.

11 vélos solaires, 6 jours et 600 km tracés en suivant la GT20. Si le test est concluant le Corsica Sun Trip sera organisé chaque année en événement d’inter-saisons"

précise Stéphane Clémot.

A noter également que le Corsica Sun Trip s'est associé en parrallèle au Tour de Corse à la voile qui démarre aujourd'hui à Bonifacio.



Pour suivre le Corsica Sun Trip:

Après une présentation lundi sur la Place Saint Nicolas à Bastia et une première étape entre Bastia et Saint-Florent par le Cap Corse, les 11 participants au 1er Corsica Sun Trip 2019 ont poursuivi hier leur périple à travers la Corse en effectuant l'étape Saint-Florent - Calenzana au guidon de leurs vélos solaires.Un passage de ces coureurs qui a attiré l'attention de nombreuses personnes à la fois amusées mais aussi très intéressées par ces drôles de vélos résolument tournées vers le solaire.La pluie qui a fait son apparition sur cette étape n'a pas pour autant la joie et les bonne humeur des participants qui ont pris le temps d'admirer les beaux paysages qui s'offraient à eux.En début de soirée, tous ont été accueillis au gîte de Calenzana par Natacha Plaza, adjointe à la directrice de l'office intercommunal de tourisme Calvi-Balagne et Stéphane Clémot, responsable en Corse du Corsica Sun Trip pour un pot amical, avant de reprendre la route aujourd'hui pour ce périple jusqu'à Bonifacio, terme de cette premi_ère édition.

https://www.thesuntrip.com/ category/news/fr/

Pour suivre le Tour de Corse à la voile:

https://www.tourvoile.fr