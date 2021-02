Les agriculteurs corses, excédés, exigent la régulation des populations de sangliers

La Chambre d’agriculture de Haute-Corse tient à rappeler la nécessaire régulation des populations de sangliers à mettre en place pour que l’agriculture puisse se développer.

Les périodes de confinement et de couvre-feu ont vu exploser les populations de sangliers en Corse. Les dégâts sur les cultures n’ont jamais été aussi importants. Les agriculteurs excédés font front commun avec les chasseurs pour diminuer cette pression insupportable.

Mais cela ne suffit plus.Il est aujourd’hui indispensable que les Pouvoirs Publics interviennent pour réguler cette augmentation. Il est nécessaire que tout un chacun prenne la mesure du phénomène dans toute sa gravité. Il en va de la survie d’une économie agricole et des familles qui en vivent.

La réserve du pénitencier de Casabianda est l’exemple type de la zone qu’il faut réguler. En effet plus de 2 000 sangliers sortent tous les ans de cette zone protégée occasionnant des dégâts sur les routes, par de accidents parfois graves et sur les cultures.

Les agriculteurs excédés sont déterminés à mettre tout en œuvre pour que cela cesse et que leur métier et leur outil de travail soient préservés.