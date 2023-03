"Les adages avec l’âge", le dernier livre de Pierre Brignole

Après ses études au lycée Fesch d’Ajaccio, Pierre Brignole effectue son service militaire en Algérie avant de devenir instituteur. De retour en France en 1964, il quitte l’enseignement pour se rendre à Paris et tenter sa chance dans la chanson. Il chante à La Villa d’Este avec Claude Nougaro, et dans diverses boîtes parisiennes. En 1969, il fonde un journal gratuit de petites annonces, distribué dans le Val-de-Marne et ses départements alentour. Vingt ans plus tard, ses grands amis le peintre Darius et le compositeur de musique de films Francis Lai lui conseillent de revenir à la chanson. Depuis, il a donc composé plusieurs albums : Passion (1990), Enthousiasme (2006), Vivre (2012) et L’un et l’autre (2017), Si j’avais su (2020).Pierre Brignole, des hauteurs de son petit village de Cardo, a aussi édité des adages, fruits de ses réflexions sur la vie. Au fil des pages de ce 3ème tome *, il aborde dans ses 2944 adages aussi bien le thème de la famille que celui de l’amour, du temps qui passe, ou encore de la société où chacun peut se reconnaître. On y trouve aussi quelques textes de ses belles chansons.*En librairie, chez l’éditeur ou sur les différentes plateformes