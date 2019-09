Les XXXIèmes Rencontres Internationales de Chants Polyphoniques à Calvi, du 10 au 14 septembre

Cette XXXième édition des Rencontres Internationales de Chants Polyphoniques à Calvi débutera officieusement le 9 septembre avec la présentation en l'Oratoire Saint-Antoine de la création "Bella Ciao" .Ensuite, chaque soirée sera proposé un groupe ou chanteur à l'Oratoire Saint-Antoine et en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.Dans la journée aussi, il y aura des rencontres, manifestations et animations.Lundi 9 Septembre

21h30 - Oratoire - BELLA CIAO, QUANDU A CORSICA R-ESISTE (corse)



Une création de la Compagnie TeatrEuropa, écrite et mise en scène par Orlando Forioso, avec PATRIZIA GATTACECA, LIDIA ET PATRIZIA POLI



Mardi 10 Septembre:



18h - Cathédrale - AIDA & BABAK QUARTET (Iran - Musique actuelle persane) Manushan



21h30 - Cathédrale - ENSEMBLE CONSTANTINOPLE & ABLAYE CISSOKO (Musiques migrantes, Rencontres plurielles) Traversées, de l'Orient jusqu'au Nouveau Monde en passant par l'Afrique ...



Mercredi 11 Septembre:



11h - Fort Charlet - MARTHE VASSALLO (Bretagne) Maryvonne la Grande



18h - Oratoire - CUNCORDU E TENORE DE OROSEI & ERNST REIJSEGER (Sardaigne) The face of God



21h30 - Cathédrale - GRAINDELAVOIX (Belgique) – Direction Björn Schmelzer, Confréries de Brabant



Jeudi 12 Septembre:



11h - Oratoire Salon de musique proposé par Frank Tenaille :



Polyphonies vocales du monde



18h - Oratoire - TRIO EMPREINTES (Bretagne)



21h30 - Cathédrale - FADIA TOMB EL-HAGE & AHMAD HAWILI (Liban) Chrislamitié



Vendredi 13 Septembre:



11h - Oratoire - DAVID BERKELEY (Etats-Unis) The Faded Red and Blue



15h30 - Oratoire - ESTRU PAISANU-TERRITOIRES SONORES (Corse) Séance d’écoute de chants traditionnels



18h - Oratoire - NARANBAATAR PUREVDORJ & NASANJARGAL GANBOLD (Mongolie) Chants de la Steppe



21h30 - Cathédrale - A FILETTA & QUARTET ANDY EMLER (Corse, France) The wake up call



Samedi 14 Septembre:



11h - Place de l’Olivier - BELLANÖVA (Italie) Chants revisités des “Quatre Provinces” (Les Apennins)



18h - Cathédrale - JEAN-PAUL POLETTI & LE CHOEUR DE SARTENE (Corse)



21h30 - Cathédrale - Calusgiule à l’ultimu : clôture avec les participants aux Rencontres : A Filetta, Aïda et Babak, Marthe Vassallo et Gilles Le Bigot, David Berkeley, Chants de la Steppe, Quartet Andy Emler



ET : HOURIA AÏCHI (Algérie) Chants mystiques d’Algérie



Chaque soir les chants d'A FILETTA accueilleront les groupes invités





Infos +



* Les Rencontres de 18h00 instaurent un climat propice aux échanges vrais entre les artistes et un public toujours curieux et désireux d'en savoir plus. Elles sont animées par Philippe-Jean Catinchi, journaliste au Monde.



* 11 heures ! un rdv musical entre café et apéro : mercredi 11, Fort Charlet, jeudi 12, vendredi 13, Oratoire Saint Antoine, samedi 15, Place de l’olivier – Eglise Sainte Marie



* Jeudi 12, Oratoire Saint Antoine à 11h00 : le salon de musique est proposé par Frank Tenaille, journaliste, spécialiste des musiques du monde



* Vendredi 13, Oratoire Saint Antoine à 15h30 : ESTRU PAISANU–TERRITOIRES SONORES est un projet du Musée de la Corse, né de la volonté de valoriser et de restituer, in situ, le patrimoine musical collecté.



* Olivia Paroldi – Estampes urbaines - Exposition itinérante dans la Citadelle : Les enfants de l’exil



« Nous sommes nombreux à être touchés par la détresse des populations qui traversent l’Europe d’aujourd’hui fuyant la guerre ou des conditions de vie inhumaines. La mer Méditerranée est, malgré elle, le théâtre quotidien de ce drame humain.



Les plus jeunes symbolisent, toutes époques confondues, l’espoir de leur famille et de leur pays. Ce sont eux qui poussent les parents à prendre des risques immenses dans l'espoir de leur offrir une vie. » Olivia Paroldi



* Madeleine Rossi – Nature Terrains Horizons – Expo photos – La Poudrière – "Pour moi, la photographie est une forme de contemplation et de méditation."



* Exposition quotidienne des photographies réalisées au cours des concerts de la veille (Jean-Marie Colonna, Silvio Siciliano et Natacha Manarin) et des impressions visuelles des dessinateurs de presse (Philippe Antonetti, Battì, Bauer, Raskal)



* Publication quotidienne de la « Gazette d’un polyphone » sous la direction de Caroline Rambaud