Les U12 du RC Lucciana à Monaco : Un weekend sportif inoubliable au Trophée de Sainte Dévote

Habitués de cette compétition prestigieuse en terre princière, les jeunes Luccianais ont brillamment pris part au Trophée Cup, un tournoi international qui les a confrontés à des équipes venues de divers horizons tels que l'Inde, la Côte d'Ivoire, l'Angleterre, Abou Dabi et la Géorgie. À l'issue de ces rencontres palpitantes, la relève des Rouge et Noir s'est classée à la quatorzième place sur vingt-quatre équipes participantes.

De plus, l'équipe de Lucciana a également pris part au Trophée Sainte Dévote en affrontant Monaco. Dès les premières minutes du match, le RCL menait avec trois essais à un, mais les Monégasques ont su renverser la situation dans les derniers instants pour finalement marquer l'essai de la victoire juste avant la fin de la rencontre.

Au-delà de l'aspect sportif, la relève luccianaise gardera de son séjour au pied du Rocher un excellent souvenir.