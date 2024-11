Les Restos du Cœur lancent leur 40e campagne d'hiver en Haute-Corse, les bébés et les familles monoparentales prioritaires

« L’année dernière a été une année extrêmement difficile financièrement pour les Restos au niveau national », explique Françoise Collomb-Luciani, responsable départementale des Restos du Cœur de Haute-Corse. « Cette année s’annonce mieux, malgré les règles drastiques imposées et des barèmes revus à la hausse. L’accent est mis sur l’aide aux familles monoparentales. À Bastia et en Haute-Corse, nous recensons de nombreuses mamans solos et papas solos, et ils seront mieux soutenus. L’aide a aussi été étendue aux bébés de moins de trois ans, contre un an l’an passé, avec une attention particulière portée à une alimentation composée de produits frais. Un espace dédié aux mamans et aux bébés a été aménagé dans notre local de Bastia, car nous nous attendons à y accueillir un nombre plus élevé de nourrissons cette année. »



L’année passée, en Haute-Corse, ce sont 800 familles qui ont été accueillies en période hivernale et 750 en été, soit un total de 3 000 personnes sur les sept centres du département. « À Corte, nous avons observé une forte proportion d’étudiants parmi les bénéficiaires », précise Françoise Collomb-Luciani. « En plus de cela, nous avons distribué 650 colis d’urgence en collaboration avec les assistantes sociales des mairies et de la Communauté de Communes, et 198 000 paniers-repas. » L’engagement des bénévoles reste essentiel : « Nous comptons environ 140 bénévoles sur le département, et nous lançons un appel à ceux qui souhaiteraient nous prêter main-forte. »



Face à l'augmentation continue de la précarité, les Restos du Cœur étendent leurs actions, non seulement en matière d’aide alimentaire, mais aussi en soutien dans d’autres domaines comme le logement et l’accompagnement social. « Nous avons mis en place des procédures pour venir en aide à des familles vivant dans des conditions précaires, comme celles logées en camping. Nos bénévoles donnent également des cours de français et, en partenariat avec le lycée Jean Nicoli de Bastia, nous offrons une assistance en matière de numérique », ajoute Françoise Collomb-Luciani. « Nous collaborons aussi avec l’Épicerie éducative du CCAS de Bastia, visant à aider les démunis à choisir une meilleure alimentation, en privilégiant les produits frais et adaptés à leur santé. »



Si les Restos multiplient les initiatives chaque année, l’objectif est désormais de renforcer leur présence dans les zones rurales, un défi qui nécessite davantage de financements et de bénévoles. À l’approche des fêtes, les bénévoles seront présents près de certaines grandes surfaces pour confectionner des paquets de Noël contre une pièce ou un billet. L’association sera également présente au Marché de Noël de Bastia, où une grande tombola sera organisée pour soutenir ses actions.