Les Restos du Cœur entament leur 40e campagne en Corse-du-Sud : 256 000 repas distribués l'année dernière

Tous les indicateurs démontrent une aggravation de la pauvreté en France et avaient obligé les « Restos du Cœur » à revoir à la baisse leurs critères d’éligibilité à l’aide alimentaire l’an dernier. L’association caritative avait même dû refuser plus de 110 000 inscriptions au plan national, mais avait tout de même accueilli plus de 1,3 million de personnes. Parmi elles, de nombreuses familles monoparentales, près d’un quart, mais aussi 128 000 bébés de moins de trois ans. Un an plus tard, la situation l’association s’est quelque peu stabilisée et la 40e campagne a pu débuter plus sereinement depuis le 19 novembre dernier.



Un retour à 6 repas par semaine pour les plus démunis

En Corse du Sud, les Restos du Cœur ont changé de Présidence avec l’arrivée de Jean-Michel Carli, l’ancien trésorier, en remplacent d’Isabelle Torre, appelée à d’autres fonctions au sein de l’association. Un changement de gouvernance mais une générosité et une bienveillance toujours de mise pour l’antenne de Corse du Sud, comme l’explique le nouveau président : « C’est une 40e saison qui débute avec un rétablissement de notre situation au niveau national, qui nous permet de revenir au barème antérieur mais avec des efforts particuliers sur d’autres points comme la petite enfance et les familles monoparentales. Nous avons connu une année difficile, mais cela nous a permis à la situation antérieure. Quand on a diminué les possibilités d’éligibilité et les dotations, on a distribué moins de repas, ce qui nous a permis de revenir à un équilibre maintenant. On était passé à 4 repas par semaine, mais cette année nous allons pouvoir repasser à 6 par semaine, ce qui est une très bonne chose. Cette année, autre nouveauté, nous avons un barème unique pour la campagne d’été et pour la campagne d’hiver ».



256 000 repas servis en Corse du Sud durant la campagne 2023/2024

En Corse du Sud, 800 familles et plus de 1500 personnes sont bénéficiaires des dotations, accueillies par les 190 bénévoles qui sont investis au sein des Restos du Cœur de Corse du Sud, dont environ 130 sur Ajaccio, sans compter ceux présents lors des manifestations ponctuelles. Outre l'aide alimentaire, leurs missions sont aussi diverses que variées : aide à la personne, approvisionnement et stocks, accès aux droits sociaux, micro crédit, accès à la santé, accès à la culture et aux loisirs, atelier de français, ou encore estime de soi. Lors de la 39ème campagne en 2023/2024, ce sont plus de 250 000 repas qui ont été servis en Corse du Sud.



Avec le sourire, les nombreux bénévoles de l’association accueillent les plus démunis chaque jour, dans ses locaux de l’ancien Collège des Padules, rue Nicolas Peraldi, et distribuent même de repas par le biais de camions itinérants à Ajaccio et Porto-Vecchio. « On aborde cette nouvelle campagne avec le sourire, nous allons essayer de faire pour le mieux et de réaliser ce que l’on sait faire de mieux, c’est-à-dire l’accueil de toutes les personnes, quel que soient leurs origines et leurs convictions. On essaye de faire au mieux. On a toujours de fonds et de dons pour distribuer le plus de repas possibles. D’une manière générale, les Corses sont plus généreux que la moyenne nationale et nous tenons à les remercier » conclut Jean-Michel Carli, à l’aube d’un nouvel hiver qui s’annonce difficile pour des centaines de familles insulaires.