Les Rencontres Musicales de Méditerranée : Bastia accueille 200 jeunes talents pour la 25e édition, avec le Portugal à l’honneur

Les Rencontres Musicales de Méditerranée, événement phare du mois de novembre en Corse, fêteront leur 25e anniversaire du 4 au 9 novembre. Cette manifestation, organisée par l’Association des Jeunesses Musicales de Méditerranée, accueillera plus de 200 jeunes musiciens venus de 7 pays : Algérie, Espagne, France, Italie, Liban, Maroc et Portugal. Ce dernier sera particulièrement mis à l'honneur cette année avec la participation de l'Ensemble "QuatroAoSul", groupe de cinq musiciens spécialisés dans le Cante Alentejano, un chant traditionnel inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l'Unesco.



"Ce choix n’est pas anodin", explique Georges de Zerbi, président des Rencontres. "Tout comme le Cantu in paghjellacorse, le Cante Alentejano fait partie de notre patrimoine mondial et illustre parfaitement l’union des cultures à travers la musique." En effet, le Cante Alentejano présente des similitudes avec les chants polyphoniques corses, notamment dans la transmission orale et l’expression des émotions collectives.



Une semaine de musique gratuite dans toute la Corse

L’un des objectifs des Rencontres Musicales de Méditerranée est de rendre la musique accessible à tous. Depuis 1998, l’association propose des concerts gratuits, en ville, en milieu rural et dans les écoles. Cette 25e édition ne dérogera pas à la règle, avec des représentations prévues à Bastia, Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, Erbalonga, Luri, Folelli, Tallone, Oletta, Belgodère, L’Île Rousse, Ajaccio et Bonifacio. "Nous avons toujours voulu porter la musique hors des lieux traditionnels", ajoute Georges de Zerbi. "C’est une manière de faire découvrir des styles variés à des publics qui n’ont pas forcément accès à la culture musicale dans leur quotidien." L’an dernier, les Rencontres ont attiré plus de 3 000 spectateurs, un chiffre que les organisateurs espèrent dépasser cette année.



Outre les concerts, des ateliers et rencontres seront organisés dans les établissements scolaires de l’île. "Nous voulons que les jeunes Corses s’ouvrent aux autres cultures musicales", souligne Georges de Zerbi. "Ils auront l’occasion de découvrir des instruments, des répertoires et des pratiques venues de toute la Méditerranée." Chaque délégation nationale présentera son propre style musical, offrant ainsi une diversité exceptionnelle.



Le Portugal au cœur de l’événement

Le Portugal, en tant qu'invité d’honneur, sera au centre de cette édition. L’Ensemble "QuatroAoSul" se produira à plusieurs reprises, notamment lors du concert d’ouverture prévu le 4 novembre à 19h à L’Alb’Oru de Bastia. "Le Cante Alentejano n’est pas aussi connu que le Fado, mais il possède une profondeur et une richesse émotionnelle unique", explique José Martins, membre du groupe. "Notre musique est un hommage à la terre, aux racines, à l’histoire du Portugal. Nous sommes ravis de pouvoir la partager avec le public corse."



Des artistes méditerranéens de talent

D’autres groupes et formations prestigieuses sont attendus pour cette édition anniversaire. L’Algérie sera représentée par "Entik Muzik", un ensemble de musique traditionnelle algérienne qui cherche à faire revivre les anciens chants et à leur donner une dimension contemporaine. L’Espagne, de son côté, proposera un répertoire de chansons populaires interprétées par le Conservatoire de musique du Liceu de Barcelone.



La France ne sera pas en reste avec "Les Ondes plurielles", une formation qui se distingue par sa capacité à explorer différents répertoires, du baroque à la musique contemporaine. Quant à l’Italie, elle enverra deux conservatoires prestigieux : le Conservatoire Luigi Boccherini de Luca et le Conservatoire National de Milan, tous deux spécialisés dans la musique classique et dirigés par des maîtres renommés.



Le Liban, avec le groupe A’Jam, mêlera les sonorités traditionnelles orientales à des influences modernes. Enfin, le Maroc sera représenté par l’ensemble Karam Lefheiel, une formation qui réunit des musiciens de trois continents et fusionne les influences musicales pour créer une expérience unique.



Un final grandiose avec l’Orchestre des Rencontres

La soirée de clôture, prévue le samedi 9 novembre à 20h30 à L'Alb’Oru de Bastia, promet d’être l’un des moments forts de cette édition. La première partie mettra à l’honneur les formations invitées ainsi que des artistes corses, parmi lesquels la soprano Julia Knecht qui interprétera "Musica Spartuta", un chant lyrique d’inspiration méditerranéenne, avec des paroles en langue corse. En seconde partie, l’Orchestre des Rencontres, dirigé par le Maestro Alessandro Bombonati, offrira une interprétation magistrale de la "Sinfonia" du Barbier de Séville de Gioacchino Rossini. "Cette édition anniversaire est spéciale à plus d’un titre", conclut Georges de Zerbi. "Elle célèbre non seulement 25 ans de musique et de partage, mais aussi la diversité et la richesse des cultures méditerranéennes. C’est un événement que nous espérons inoubliable pour tous ceux qui y participeront."