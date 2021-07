Les «Pompiers de l’espoir » participent au trail la Terre des Dieux pour soutenir la lutte contre le cancer

Leur p age FB

Mathieu Labertrandie, sartenais d’origine, est Sergent-Chef Sapeur-pompier professionnel du SDIS13. Il fait partie des «Pompiers de l’espoir», une association pour soutenir la lutte contre le cancer créée en 2013 par Frédéric Attané, marin-pompier, touché par un cancer du pancréas, qui après avoir suivi un traitement à l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille, il a succombé à sa maladie le 4 avril 2014.Mais le combat continue pour les pompiers et l'association lance régulièrement un appel aux 250 000 pompiers de France et à tous ceux qui veulent les soutenir pour la lutte contre le cancer. Depuis 4 ans, «Les Fucky Arlesiens », dont fait partie M.Labertrandie, ont participé à des nombreux évènements en ce sens comme le Championnat de France de Cross Sapeurs-Pompiers ou encore le championnat de France de Trek Sapeurs-PompiersIls ont été même sacrés Champion de France des Uniformes en Ultra Trail en 2018.En juin 2018 ils avaient bouclé le GR20 et près de 11 000 personnes les avaient suivi sur le FB : « Dans notre engagement afin de soutenir les Sapeurs-Pompiers touchés par le cancer, j’ai souhaité être au départ de Calenzana dans la catégorie Préférence Régionale » explique Mathieu Labertrandie. « Cette démarche a deux objectifs. Le premier, sensibiliser la population sur ce mal insidieux qui touche nos pompiers mais aussi obtenir suffisamment de points afin de participer au «UTMB Worl Series » qui remplacera « l’Ultra Trail World Tour » en 2022. Ce serai pour moi une immense fierté de porter à travers le monde les couleurs de notre île et de notre cause. Cette course sera l’aboutissement de 5 années de préparation ponctuées par un titre de "Champion de France des Uniformes" en 2018 et par plusieurs GR20 dont le dernier bouclé en 70h en hommage agents du Centre de Secours de Rizzanese disparu en 2019 ».Les pompiers de l’Espoir - Centre de secours - Avenue Dumouriez de Périer - 13127 Vitrolles. Tel : 04 42 34 42 50Email: pompiersdelespoir@gmail.com