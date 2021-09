Les Musicales de Bastia s’affichent… enfin !

Dimanche 14 novembre

Dimanche 14 novembre

Vendredi 19 novembre

Vendredi 19

samedi 20

Samedi 20

En co-production avec la Ville de Bastia

Samedi 20

Dimanche 21

Et le président de ces musicales de débuter par une anecdote bien sympathique. «A l’occasion de cette édition 2021, je fêterai mes 50 ans de vie bastiaise ». La machine à remonter le temps se fige un instant sur septembre 1971. «J’avais tout juste 24 ans, et Bastia était mon premier poste en tant que professeur de philosophie et j’y ai fait tout mon parcours professionnel (ndlr : le maire de Bastia Pierre Savelli a été son élève)» raconte, ému, R.Locatelli. «A peine un pied à Bastia, j’ai cherché une association culturelle à laquelle adhérer. J’ai atterri à « Arts et Essai » de René Viale qui m’a rapidement bombardé attaché de presse. Ensuite, en 1975 j’ai créé ma propre association destinée à la poésie et au chant ».Voilà pour la séquence émotion de cette conférence de presse. Passons à la séquence musicale….« Cette année la programmation a une belle unité » souligne R.Locatelli, «notre festival est moins franco-français, il s’internationalise. C’est la couleur qu’on souhaite désormais donner à notre manifestation, un festival euro-méditerranéen qui aura lieu désormais tous les ans en juin».Et le moins qu’on puisse dire est que cette programmation 2021 est variée et éclectique (voir le teaser ci joint) avec des formations venant de tous les horizons : Pays de l’Est et Balkans avec la fanfare Tziganissa, consonances ibères avec Paloma Pradal, africaine via Amadou et Mariam, jazz et soul américains avec Robin Mckelle (d’origine irlandaise) , corse avec Eppo, Soledonna et Fabienne Marcangeli, classique avec le violon solo de l’Orchestre National de France Bertrand Cervera, musique sacrée avec la mezzo-soprano Claire Cervera (la fille de ..), un hommage à Boris Vian avec Le Quartet moins 1.. En fil conducteur, en courroie de transmission, le jongleur musical Vincent De Lavenere qui se produira un peu partout avant et après les spectacles. Car outre les concerts, les Musicales proposeront aussi spectacles jeune public et animations. Le spectacle Lilanimo sera destiné aux classes maternelles, Carnet de Voyage de Anaïs Gaggieri et Emmanuelle Mariini aux classes élémentaires. Les collégiens et lycéens seront quant à eux propulsés dans l’univers de Django Reinhardt, le roi de la guitare manouche, avec le Jean-Jacques Gristi Trio.Outre ses jongleries musicales, qu’il est le seul à pratiquer, Vincent De Laverne nous fera découvrir un troubadour occitan du XIIIème siècle dans son spectacle Le fabuleux voyage de Guiraut de Calenson.– Autour et à l’intérieur du Centre Culturel Alb’Oru14h30 – 16h30. Itinérance musicale consacrée aux pratiques émergentes ou amateuresPendant près de deux heures, ce sont les artistes amateurs ou en quête de premières scènes qui seront invités à se produire en différents lieux que le public pourra parcourir au gré d’un itinéraire tout tracé.Vincent De Lavenere : jonglerie musicalePour cette ouverture, le festival recevra un invité tout à fait inédit en la personne du jongleur Vincent de LAVENERE. Il séjournera d’ailleurs à Bastia jusqu’à la fin des Musicales, comme un véritable fil conducteur du festival. Il y accomplira des performances inattendues, parfois insolites, rencontrera les collégiens et animera, cerise sur le gâteau, un stage avec les jeunes et moins jeunes des quartiers Sud, coordonné par l’association ALPHA., 17h00 – Centre Culturel Alb’OruTZIGANISSA : Toute l’énergie d’une fanfare, entre musique tzigane et musique des pays de l’Est et des Balkans.EPPÒ : Un chant corse populaire aux accents de la musique folk., 20h30 – Centre Culturel Alb’OruSOLEDONNA : Une polyphonie métissée et une évocation en chansons de quelques grands artistes qui ont marqué l’histoire du festival.PALOMA PRADAL : Une fougue et une voix nourrie aux sources du flamenco, à la rencontre des musiques du monde.à 21h00 età 18h00 – Fabrique de Théâtre« Autour de Boris… » avec LE QUARTET MOINS 1 : Une plongée dans l’époque et l’univers du célèbre écrivain et musicien., 15h00 – Eglise Sainte-Lucie (Ville-di-Pietrabugno)« La Voix en majesté »Claire CERVERA, mezzo-soprano, et l’orchestre Paris Classik : Un florilège des plus beaux Ave Maria et d’extraits d’Oratorios., 20h30 – Théâtre municipalAMADOU & MARIAM : Le légendaire duo malien pour un spectacle festif haut en couleur., 18h00 – Théâtre municipalFABIENNE MARCANGELI : « Le Jazz de Jeanne » : une évocation en chansons et en textes de Jeanne MOREAU.ROBIN MCKELLE : La nouvelle star du jazz vocal.Contact : 06.19.15.87.25BilleterieA partir du 4 octobre :