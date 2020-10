Les Musicales de Bastia annulées et reportées en 2021

"L'annonce d'un confinement général jusqu'au 1er décembre prochain a sonné le glas de l'édition de novembre des Musicales de Bastia » explique Raoul Locatelli

« Même si nous nous y attendions, nous avions néanmoins gardé une petite lueur d'espoir qui s'est éteinte mercredi soir.

Nous avons fait jusqu'au bout tout ce qui était en notre pouvoir pour maintenir cette édition qui nous a demandé beaucoup de travail, d'énergie et de faculté à réagir rapidement : ainsi, à plusieurs reprises nous avons dû nous adapter au fur et à mesure que de nouvelles contraintes sanitaires étaient annoncées.

Bien sûr notre déception est grande mais cela n'est pas dramatique, sauf pour les artistes dont nous sommes solidaires et à qui nous adressons toutes nos pensées.

Pour notre part, nous gardons un moral à toute épreuve face à l'adversité car l'important est retenir ce qu'il y a de positif dans une expérience malheureuse et de savoir rebondir pour l'avenir. Dans notre malheur, nous avons la chance d'avoir pu reporter la quasi totalité du programme initial au mois de juin 2021. Ainsi, la 33ème édition des Musicales de Bastia se déroulera - espérons que la situation le permette ! - du 2 au 6 juin 2021 et d'ores et déjà nous donnons rendez-vous à notre public, à nos partenaires et aux media pour qu'ils nous apportent leur soutien. »