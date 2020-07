Les Martinets de Bastia : un patrimoine naturel à préserver

C'est afin de la préserver que la municipalité a passé en 2015 une convention avec le Conservatoire des espaces naturels de Corse afin de dresser un état des lieux, mettre en œuvre des solutions concrètes et sensibiliser les habitants à la préservation des martinets.



La non prise en compte du problème peut, en tout cas, entraîner, à terme, un effondrement rapide des populations parce que sans nidification il ne pourra pas y avoir de renouvellement du Sbirru ou du Sbirru Pallidu qui se font rares à Bastia.

Il importait, déjà à l'époque, de coordonner la collaboration de tous les intervenants, des professionnels du bâtiment à tous les organismes concernés par la réhabilitation du bâti, afin de mettre en place les solutions alliant protection des martinets et réfection du bâti.Une protection sur laquelle se sont déjà penchées de nombreuses villes européennes (Bruxelles, Londres) et françaises (Nîmes, Toulouse ou Nice) où le martinet, qui à l'inverse du pigeon et de l'hirondelle, ne produit pas de salissures issues des déjections, niche de plus belle même si d'une façon générale une baisse de la population a été constatée dans 12 pays européens.Bastia, à l'évidence, ne veut pas faire partie du lot où le martinet aura disparu.Le martinet, que l'on voit encore dans le ciel de Bastia, c'est un peu comme un oiseau extraordinaire. Il est capable d'atteindre 100 km/h et de voler pendant une très longue durée, comme l'atteste une étude de l'Institut ornithologique suisse qui a enregistré les mouvements d'un spécimen resté plus de 6 mois sans se poser…