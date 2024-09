Les Journées Européennes du Patrimoine 2024 à Portivechju : un programme riche entre nature et histoire

Le week-end débutera par une randonnée à A Finaghja, guidée par Paul Ebrard de l’Associu Fretu Anticu. Le parcours, partant du barrage d’U Spidali, emmènera les randonneurs à la découverte des anciennes bergeries abandonnées, au cœur d’un paysage où les crêtes se mêlent au maquis et aux formations granitiques, avec en toile de fond le littoral Corse. Une balade d’environ 2h30, accessible à tous, avec un faible dénivelé de moins de 100 mètres. Les participants devront prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et une collation pour profiter pleinement de cette immersion dans la nature. Le départ est prévu à 9h, et l’inscription est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Portivechju.Le soir, la guide conférencière Nela Nino proposera une visite insolite intitulée "Et si les murs parlaient… depuis la mer". Ce voyage dans le temps permettra de découvrir le patrimoine maritime de la ville à travers ses murailles, avec des histoires allant de la fondation du probable Portus Syracusanus à la transformation portuaire actuelle.La visite, agrémentée de projections d’images sur les murs, débutera à 20h pour une durée d’environ une heure. Les places étant limitées, il est conseillé de s’inscrire rapidement.Le dimanche, direction le Golfe de Portu Novu pour une nouvelle randonnée menée par Paul Ebrard et Jean-Louis Pieraggi, de l’Office de l’Environnement de Corse. Ce site exceptionnel, riche d’une biodiversité et d’un patrimoine insoupçonnés, offrira aux participants l’opportunité de découvrir l’usage ancien des étangs, tout en explorant un écosystème unique. Avec un départ à 9h30 et un parcours de 1h30 de marche, il est recommandé d’apporter un pique-nique, ainsi qu’un maillot de bain pour profiter des eaux cristallines. Cette balade promet une immersion complète entre nature et histoire. Enfin, pour clore ces deux journées de découverte, Nela Nino réitérera sa visite guidée "Et si les murs parlaient… depuis la mer", à 20h, pour une nouvelle chance d'explorer le riche passé maritime de Portivechju.Que vous soyez amateur de randonnées ou passionné d’histoire, ces Journées Européennes du Patrimoine à Portivechju s’annoncent comme une belle opportunité de (re)découvrir la région sous un autre angle. Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme au 04 95 70 09 58