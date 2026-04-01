Les Eaux d’Orezza célèbrent 170 ans d’histoire et une nouvelle ère coopérative

En 2022, et après « des années de débats juridiques sur la notion d’exploitation privée d’une source publique », la source d’Orezza étant jusqu’alors exploitée par la Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza (SNEEMO), la Collectivité de Corse « a engagé une réflexion autour d'une société coopérative d'intérêt collectif qui pourrait bénéficier de l'exploitation de la source ». Adoptée par l’Assemblée de Corse à la fin de l’année 2024, la SCIC a vu le jour au mois de février 2025, « faisant des salariés de la Collectivité de Corse et des communes de la vallée les principaux actionnaires de cette nouvelle société ».





« Elle a maintenant juridiquement la possibilité de pouvoir exploiter le fonds de commerce et de générer de la ressource, sachant que cette ressource est directement distribuée sur le territoire insulaire », précise Carine Balli. « Et par un système de partenariat et par des systèmes de mécénat, la société contribue au développement de la micro-région et au-delà. On valorise aussi tout ce qui est transmission intergénérationnelle, on est mécène de la fondation de l'université, mécène de Scola Corsa, puisque le travail avec les enfants représente un élément important de la nouvelle politique de l'entreprise, et évidemment la biodiversité, parce qu'on est une société coopérative qui relève de l'économie sociale et solidaire, donc de la transition écologique, avec une volonté très forte de porter ce discours sur la valorisation et la préservation de la ressource. »





Avec la création de cette SCIC, plusieurs défis ont dû être relevés. « Le premier, c’était de réussir à assurer la transition, puisqu'on passait d'un système hyper capitaliste à un système coopératif. L’enjeu, c'était de réussir à prouver qu'une entreprise non inscrite dans une stratégie de libéralisme et de capitalisme absolu pouvait réussir. Le deuxième, c'est qu'il y a une vraie redistribution de la richesse sur le territoire. On a par exemple rénové tous les bâtiments administratifs, et on a fait travailler des entreprises de la région. Tout ce qui est gestion des logiciels informatiques, c'est aussi géré en local. Les arômes étaient fabriqués par une usine à Grasse, et on s'est rendu compte que Grasse prenait les matières premières chez l'Atelier Corse, donc nous allons faire fabriquer les arômes en Corse. »



Désormais, la société porte des enjeux à plus long terme. « L’un des enjeux, c'est la rénovation de l'ensemble de la chaîne qui est vieillissante, puisqu'on a des modules qui ont 25 ans, d'autres qui ont 10 ans. Il va vraiment falloir réinvestir dans la chaîne et dans l'outil de production, on est en train de rédiger une programmation pluriannuelle d'investissement, et ça va séquencer nos investissements sur cinq ans. Mais on a aussi un enjeu de transition écologique, puisqu’on veut transformer cette usine qui est très consommatrice. Il est impératif de réintroduire dans tous nos modules des éléments de prise en compte de cette transition écologique. Par exemple, la souffleuse sera équipée d'une cheminée qui permettra de récupérer de la chaleur générée pour chauffer des bâtiments administratifs. »

