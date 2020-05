Les Corses, bons élèves du déconfinement

"Comme lors du confinement, on constate que les Corses font preuve de beaucoup d’esprit de responsabilité", affirme Xavier Delarue, coordonateur pour la sécurité en Corse.



Dans l'ensemble, le déconfinement a été très bien respecté puisque seulement 24 contraventions ont été dressées depuis le 11 mai, dans toute la Corse. Elles concernaient pour la plupart, des infractions relatives à l'accès aux plages dans les zones gendarmerie avant l'autorisation survenue le 21 mai dernier. Ainsi, on en relevait 17 en Corse-du-Sud et 4 en Haute-Corse mais aucune en zone de Police.

Dans le Sud, un d’établissement non autorisée à ouvrir ses porte a été verbalisé.



Les amendes pour des rassemblements de plus de 10 personnes ont aussi été très faibles."Les gens sont vraiment respectueux des distanciations sociales et font très attention à rester en petit comité. La population fait preuve de beaucoup de maturité.", constate Xavier Delarue.



A l’occasion des contrôles routiers habituels, les forces de l'ordre ont dressé en 15 jours, deux contraventions pour non respect de la limitation de déplacements à 100 kilomètres du domicile, soit une dans chaque département. Des chiffres "extrêmement encourageants", qui font dire au coordonateur pour la sécurité : "On peut être très confiants sur la suite du déconfinement."



Des contrôles réguliers des ports et aéroports



Même si l'île de Beauté voit son trafic de passager très limité, les liaisons Corse-Continent sont surveillées. On assiste d'ailleurs à un contrôles systématique dans les aéroports et ports. "Les infractions demeurent très rares, la grande majorité des voyageurs a un motif qui lui permet de se rendre en Corse.", déclare Xavier Delarue.

Dans les semaines à venir, les contrôles devraient s’espacer progressivement.