Les Corses au Venezuela : Santos Gaspari précurseur à Ciudad Bolivar

Et si l'histoire entre la Corse et Ciudad Bolivar reprenait là où elle a été interrompue?

Il y a, en effet, tant d'insulaires qui aimeraient reconstituer le parcours de ces ancêtres qui partis "conquérir le fameux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines", ne sont, cependant, jamais revenus . Grands pionniers dans de nombreux domaines comme la santé, leurs tombes se comptent par milliers dans les cimetières du Venezuela et de Ciudad Bolivar notamment.



Il s'agit d'une initiative développée par un jeune chercheur, Diego Navas* qui, depuis plus de dix ans, est chargé de faire connaître aux visiteurs de toutes les latitudes, l'histoire de cette ville.Toutes ces années de recherche lui ont permis de recueillir suffisamment d'éléments pour reconstituer et approfondir presque exclusivement le rôle joué par la communauté corse à Ciudad Bolivar, capitale de l'État de Bolivar, anciennement province de Guayana;.À la fin des années 1830, l'arrivée du docteur Santos Gaspari, parti de Sisco, et sa rapide réussite, ont immédiatement ouvert les portes du Venezuela à beaucoup d'autres corses qui ont voulu et qui l'ont vite imité. Santos Gaspari a, en effet mené, une carrière professionnelle, politique et sociale qui a marqué de manière indélébile cette ville, qui le lui a bien rendu : l'une des avenues les plus populaires de Ciudad Bolivar porte son nom, l'avenue Paseo Gaspari.Toussaint (Santos) Gaspari est revenu à Sisco en 1859. Il y est décédé en 1867.Il est inhumé debout, à la villa Gaspari-Ramelli, la maison des Américains qu'il fit bâtir au Cap Corse, à son retour sur son île natale.La guerre fédérale au Venezuela (1859) qui ruina une grande partie du pays, favorisa, il est vrai, l'émigration corse, qui ne s'était jamais démentie depuis l'arrivée de Gaspari, vers cette province de Guayana en raison de la paix relative qu'elle offrait.Les Corses s'y installèrent avec succès définitivement et massivement.Il y eut d'abord les frères Battistini, qui, bien implantés, ont soutenu l'arrivée de beaucoup d'autres insulaires, puis les Seigneurs Perfetti, Vecchionacce, ses neveux Pietrantoni etc.Mais on peut citer, aussi, les frères Figarella et les les frères Palazzi qui, une fois isur place, ont créé la première fabrique de soude de la région. José Lainete puis les frères Casanova, ont été, pour leur part, d'importants investisseurs dans le caoutchouc et l'or.La liste de ces Corses, partis chercher comme beaucoup d'autres fortune aux Amériques, à Ciudad Bolivar en l'occurrence, est longue.On peut, en effet, encore y trouver Felipe Abatti, un industriel du caoutchouc établi sur les rives du fleuve Cuyuni ; Felipe Pinelli, un marchand très aisé que certains liens ont conduit en prison dans les années 1870; Virgilio Casalta, fondateur de la première entreprise d'électricité à Ciudad Bolivar en 1911; José Aquatella, fondateur des premiers bains d'hydrothérapie (saunas) au début du XXe siècle ; BethelmyTomassi, propriétaire du premier aqueduc de la ville pendant plusieurs décennies, mais aussi important agent consulaire ; Antonio Liccioni qui a découvert un filon d'or à El Callao avec les frères Cagninacci de Figarella.Mais les Retall, Suzzarini, Bianchi, Calisi, Marfisi et Maradey y ont fait souche aussi.Leur vie publique et personnelle a été relatée par des journaux et on peut les retrouver, aujourd'hui dans des sources documentaires inédites qui les concernent aux archives de cette belle ville de Ciudad Bolivar qui est à découvrir.Là vous pourrez tout savoir sur eux et sur leurs descendants commr; par exemple, sur Diego Arria Salicetti, député au Congrès, ministre de l'Information et du Tourisme ainsi que du gouvernement de Caracas. Diego Arria Salicetti a, également, été candidat indépendant aux élections présidentielles vénézuéliennes de 1978.Sur la scène internationale, son rôle de directeur de la Banque interaméricaine du développement, ambassadeur du Venezuela auprès de l'ONU, président du Conseil de sécurité et secrétaire général adjoint et conseiller du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'est pas passée inaperçu.Alberto Palazzi Pietrantoni est dans le même cas. Avocat et homme politique, il a été gouverneur de l'État de Bolivar du 12 mars 1979 jusqu'au 28 juin 1982. Il a été, aussi, adjoint au Congrès national et directeur du ministère de la Justice puis des Relations intérieures sous les gouvernements Romulo Betancourt et Rafael Caldera.Le rôle joué par la communauté corse à Ciudad Bolivar est donc incontestable.Mais on peut aller encore plus loin et approfondir ces liens entre la Corse et Ciudad Bolivar. En tout cas, Diego Navas est prêt à s'y atteler en allant à la recherche des actes de naissance de mariage et de décès de toutes les générations de Corses qui se sont succédé sur le sol vénézuélien…