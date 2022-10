Les Ajacciens peuvent choisir les futurs noms de rues : mais se sentent-ils concernés ?

C'est un appel à l'imagination des habitants.

La ville d'Ajaccio sollicite sa population pour une refonte d'une partie de l'adressage postal, c'est-à-dire l'attribution de noms et d'une

numérotation

pour les voies ouvertes à la circulation.

Au total, 450 des 1550

voies

ajacciennes recensées nécessitent une nouvelle dénomination.

C'est en tout cas le constat effectué par un ensemble de services municipaux et d'agents de La Poste qui ont mené un

diagnostic

de terrain.

Problèmes d’homonymie ou d’homophonie,

l

ibellés n

e

respectant pas les normes en vigueur, géométrie incohérente de nombreuses

voies

,

numérotation

souvent erronée ou inexistante...

Les raisons ayant motivé la décision d'en appeler à la population sont nombreuses.

Mais dans les faits, peu d'habitants le perçoivent de la sorte et le pessimisme semble de mise.

Sarah est Ajaccienne de naissance et balaie la question.

"Je n'ai jamais eu de

soucis

liés à ça et je ne connais personne non plus qui en a été victime, certifie la jeune femme de 26 ans, à l'ombre d'un palmier de la Place du Diamant.

Ça ne m'intéresse pas spécialement de donner des noms et je me demande bien qui va aller perdre son temps à le faire..."

A

quelques dizaines de

mètres

à peine, Karine lui emboîte le pas.

"Je travaille dans une boutique où j'enregistre tous les jours des adresses de clientes et je n'ai jamais connu le moindre souci, atteste la commerçante de 50 ans, qui profite de sa pause sur un

banc

de la Place du

Général-de-Gaulle

.

Je ne vois pas l'intérêt de cette consultation,

m

ais si ç

a

change quelque chose, après tout pourquoi pas...

Je pense quand même qu'il y a bien d'autres priorités."

"Un énorme problème d'adresses sur Ajaccio"

Parmi les enjeux avancés par la commune pour justifier cet

appel

figure

le renforcement de la sécurité des citoyens

grâce à

une identification plus précise des

lieux

d’intervention des forces de police et de secours, l'optimisation des politiques publiques ou encore un raccordement à la fibre facilité pour les foyers et les entreprises.

Surtout, la question d'une amélioration de l'accessibilité aux différents services comme la livraison de courrier ne semble pas

être

superflue.

"Il y a un énorme problème d'adresses sur Ajaccio,

ça

c'est

sûr

, clame Hélène, 59 ans.

Travaillant dans l'administration, aux impôts, je peux vous dire que quand on envoie du courrier, les gens ne le reçoivent pas !

Souvent, il y a des soucis du genre : les personnes n'habitent pas loin et il suffit qu'il manque un mot

o

u quelque chos

e

, des numéros erronés..."

Mais à savoir si la fonctionnaire veut se joindre à

la consultation

, la réponse est claire : "Je suis pour le système, mais je n'ai pas d'idée et ça ne m'intéresse pas d'y participer !"

Tout l'inverse d'André, que croiser sous la couronne impériale, au

carrefour

de la place du Diamant, n'a rien d'un hasard.

"Je pense qu'il faut mettre

davantage

en avant Napoléon encore, c'est quand même un patrimoine important, affirme le septuagénaire corse.

Moi je suis pour donner une ou deux idées, mais je me demande bien comment ils vont trouver 450 noms !"

Pour se rapprocher du

compte